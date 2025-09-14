Luna Pro Crystal Crescent : pour des glaçons parfaits !

Euhomy bouscule les codes de la fabrication de glaçons. Avec un design futuriste et une puissance de refroidissement exceptionnelle, cet appareil portable promet une expérience inédite pour les amateurs de glace pure. Cette machine à glaçons portable Luna Pro Crystal Crescent sera disponible en France au prix de vente conseillé maximum de 289,90 €.

Conçu pour marier performance, praticité et esthétisme, il offre des glaçons d’une clarté cristalline, tout en s’intégrant parfaitement dans les intérieurs modernes comme dans les espaces de détente. La glace en croissant de lune, parfaitement translucide, fond jusqu’à 30 minutes plus lentement que la glace ordinaire, gardant les boissons fraîches et rafraîchissantes plus longtemps.

Le Euhomy Luna Pro produit 16 glaçons en forme de croissant de lune par cycle, et ce en seulement 12 minutes. Que ce soit pour sublimer un whisky rare, préparer des cocktails à la perfection ou assurer des boissons fraîches lors d’un événement, le Euhomy Luna Pro s’impose comme l’allié ultime de l’élégance fonctionnelle.