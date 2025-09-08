IFA 2025 : Technics présente sa nouvelle platine SL-40CBT

Technics annonce aujourd’hui la nouvelle platine à entraînement direct SL-40CBT lors de l’édition annuelle de l’IFA à Berlin.

La SL-40CBT conserve les caractéristiques classiques des platines Technics, telles que le moteur à entraînement direct sans noyau en fer et le bras de lecture haute précision en aluminium en forme de S. Elle évolue cependant avec un design épuré et une ergonomie repensée pour répondre aux attentes des amateurs de vinyle d’aujourd’hui. Destinée aussi bien à ceux qui débutent dans le monde du vinyle qu’à ceux souhaitant améliorer leur installation, cette platine s’intègre parfaitement dans les intérieurs modernes, alliant performance audio de qualité, simplicité et élégance. La SL-40CBT sera disponible en Europe à partir de septembre 2025 chez les revendeurs agréés Technics.

« Le marché des platines est l’un des piliers fondamentaux du succès mondial de Technics. Depuis 55 ans, Technics établit les standards dans cette catégorie audio, notamment grâce à son moteur à entraînement direct ultra-robuste, qui a fait de la marque une véritable légende dans le domaine des platines », déclare Frank Balzuweit, chef de produit Technics Europe.« Technics est devenu synonyme de platines haut de gamme, tant pour les DJ que pour les audiophiles », ajoute-t-il. « Toujours à l’écoute de nos clients, nous avons choisi de sortir du design traditionnel des platines pour combiner les caractéristiques classiques de Technics —comme le moteur à entraînement direct sans noyau en fer —avec une esthétique nouvelle et attrayante, afin de séduire une nouvelle génération d’amateurs de musique vinyle. Avec la SL-40CBT, nous nous adressons aux passionnés qu

souhaitent débuter leur aventure vinyle avec un produit premium répondant aux exigences d’une qualité audio élevée », conclut Frank Balzuweit.

