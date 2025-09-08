IFA 2025 : Google TV 5, TiVo & Fire TV Trois OS, une seule expérience TV



À l’occasion de l’IFA 2025, Thomson présente une nouvelle génération de téléviseurs connectés en adoptant une approche inédite.

Trois systèmes d’exploitation sont proposés au choix pour s’adapter aux usages de chacun. Google TV 5 (Android 14) , TiVo ou Fire TV répondent à une exigence, celle de l’expérience utilisateur. Le nouvel OS de Google gagne en fluidité et propose une personnalisation plus fine grâce à l’IA. TiVo mise sur une interface simple et intuitive, conçue pour un accès direct aux chaînes de télévision et aux services connectés, tandis que Fire TV s’intègre naturellement à l’écosystème Alexa, offrant un contrôle vocal complet et une compatibilité domotique étendue.Les compétitions entre standards technologiques ont souvent abouti à des solutions vite dépassées par l’évolution constante de l’innovation, comme le VHS, le DVD ou bientôt le Blu-ray. Aujourd’hui, la vidéo s’intègre pleinement au Web, et les contenus migrent vers les services en ligne et le Cloud. Si Google TV reste le système le plus répandu, d’autres alternatives pertinentes existent. Plutôt que d’imposer un choix unique, Thomson mise sur la diversité de ses OS pour offrir à chaque utilisateur la solution la plus adaptée à ses besoins.



Google TV 5.0 (Android 14) marque une évolution majeure en intégrant l’intelligence artificielle pour offrir une personnalisation en temps réel des contenus, éliminant ainsi les recommandations répétitives liées aux usages partagés. Cette interface intelligente simplifie l’accès aux milliers d’applications et services tout en s’adaptant précisément aux préférences de chaque utilisateur. Par ailleurs, cette version optimise l’utilisation des ressources pour garantir une navigation fluide et rapide. Pour exploiter pleinement ces avancées, Thomson équipe ses téléviseurs de 24 à 75 pouces (Ultra-HD, QLED ou QLED Pro) de processeurs puissants parfaitement compatibles avec Google TV 5.0 (Android 14), assurant ainsi une expérience utilisateur homogène et performante.



Thomson pour sa richesse de contenus et son ergonomie, la marque propose également TiVo OS pour les utilisateurs en quête de simplicité, privilégiant un accès direct à la télévision. TiVo offre ainsi un accès instantané aux chaînes de télévision auquel s’ajoutent les contenus en ligne ainsi que des services locaux tels que MyCanal. Grâce à une interface épurée et une télécommande pensée pour l’usage quotidien, TiVo rend la navigation fluide, sans surcharge fonctionnelle. Une solution accessible sur une large sélection de téléviseurs, du 32 au 65 pouces.

Thomson décline une partie de sa gamme de téléviseurs avec Fire TV, l’interface d’Amazon conçue pour ceux qui utilisent déjà Alexa au quotidien. En plus d’un accès immédiat aux plateformes les plus populaires comme Prime Video, Netflix ou MyCanal, ces téléviseurs permettent un contrôle vocal complet de l’écran et des objets connectés du foyer.

En associant Fire TV, Google TV 5 (Android 14) et TiVo dans son écosystème TV, Thomson répond à tous les besoins sans compromis sur l’expérience utilisateur.

