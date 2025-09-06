Thomson Go Project, les premiers projecteurs conçus pour une utilisation hybride

Projetez en grand, partout. Avec les vidéoprojecteurs nomades Thomson Go Project, vivez vos contenus en XXL où que vous soyez.

Ultra-compact, le Vega PG35B tient dans la main, s’installe en quelques secondes grâce à son pied réglable et se range dans son étui rigide fourni. Il projette une image jusqu’à 100 pouces (2,5 m) de diagonale, même au plafond ! Avec Google TV, Wi-Fi, autofocus et batterie intégrée, il transforme n’importe quel mur en écran pour tous vos contenus.

Pour une expérience encore plus immersive, le Sirius PG55B mise sur la technologie tri-laser et une focale ultra courte pour projeter une image nette, colorée et lumineuse jusqu’à 2,5 m de diagonale, à seulement 43 cm du mur. Compact, léger et autonome grâce à sa batterie intégrée (2 heures d‘autonomie), il se déplace aisément d’une pièce à l’autre. Facile à installer, il ajuste automatiquement la netteté et l’image pour transformer n’importe quel espace en véritable salle de projection.





Pour profiter facilement de ses contenus en vacances, en location ou chez des amis, le Go Cast 150 est un stick HDMI au format réduit à glisser dans son sac. Connecté au téléviseur et au Wi-Fi, il permet d’accéder à tous ses services via Google TV, et même de diffuser sans fil le contenu de son smartphone. Sa résolution Ultra-HD valorise n’importe quel écran, pour une expérience fluide et sans contraintes.