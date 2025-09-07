IFA 2025 : Dolby dévoile le Dolby Vision 2

Dolby, leader en matière d’expériences de divertissement immersif annonce aujourd’hui le lancement du Dolby Vision 2, une évolution révolutionnaire de son innovation en matière de qualité d’image, leader du secteur.

Le Dolby Vision 2 étend les capacités du Dolby Vision au-delà du HDR. Cela inclut des fonctionnalités telles que Authentic Motion, le premier outil au monde de contrôle du mouvement axé sur la créativité, qui rend les scènes plus cinématographiques sans saccades indésirables, plan par plan.



Depuis plus d’une décennie, le Dolby Vision fait progresser la qualité d’image en tant que référence en matière de HDR premium. Le Dolby Vision 2 s’appuie sur ce succès et est spécialement conçu pour répondre aux opportunités en constante évolution des expériences télévisuelles actuelles. Il s’inscrit dans la mission plus large de Dolby qui consiste à améliorer la qualité d’image sur tous les appareils et tous les écrans de divertissement, des plus grands aux plus petits.



Le Dolby Vision 2 est alimenté par un moteur d’image repensé et encore plus puissant. Associé à l’écosystème de contenu étendu du Dolby Vision, ce nouveau moteur permet de tirer encore davantage parti de votre téléviseur. Il s’appuie sur un pipeline de contenu robuste comprenant les films et séries TV les plus populaires du moment, des retransmissions sportives hebdomadaires en direct et un catalogue de jeux en constante expansion, le tout en Dolby Vision. Et grâce aux nouveaux outils mis à la disposition de la communauté créative, le contenu en Dolby Vision sera encore plus spectaculaire lorsqu’il sera visionné sur un écran compatible Dolby Vision 2.



Content Intelligence introduit de nouveaux outils pour mieux relier la suite créative au salon du téléspectateur. Cette base permet au Dolby Vision 2 d’optimiser automatiquement et de manière authentique votre téléviseur afin d’offrir une image plus captivante en fonction de ce que vous regardez et de l’endroit où vous vous trouvez. Grâce à ses capacités d’intelligence artificielle, Le Dolby Vision 2 s’adapte intelligemment pour offrir la meilleure présentation possible du contenu, optimisée pour votre appareil et votre environnement de visionnage.



Hisense sera la première marque de téléviseurs à intégrer le Dolby Vision 2 à sa gamme.

Ces téléviseurs seront équipés du MediaTek Pentonic 800 avec le moteur PQ « MiraVision Pro », la première puce silicium à intégrer le Dolby Vision 2. La date de lancement et la disponibilité seront annoncées ultérieurement.

Aux côtés de Hisense, CANAL+ est le premier groupe de médias et de divertissement à s’engager à améliorer son offre – des films et séries télévisées aux événements sportifs en direct – en Dolby Vision, tirant parti des dernières innovations pour enrichir l’expérience visuelle de ses abonnés.