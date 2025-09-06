Thomson Go Collection, une nouvelle génération d’écrans mobiles

À l’heure où les usages évoluent vers une consommation de contenus toujours plus nomade, Thomson a créé la Go Collection : une gamme pensée pour offrir une grande image, même en situation de mobilité, et pour garantir une expérience toujours plus immersive. Cette année, la marque dévoile deux nouveaux écrans mobiles Go Plus Pro, ainsi que deux vidéoprojecteurs compacts et autonomes, conçus pour accompagner les utilisateurs dans leur quotidien.

Après avoir lancé avec succès les modèles Go TV (32HA4M44) et Go Plus Touch (32UE5M45), Thomson élargit sa gamme avec le nouveau Go Plus Pro 27 pouces, un écran mobile et autonome doté d’une caméra intégrée. La Go TV propose un écran de 32 pouces monté sur roulettes et doté d’une batterie intégrée (4 heures d’autonomie). Elle intègre Android TV pour un accès sans fil à tous les contenus. Pensée pour une utilisation flexible dans toute la maison, elle permet de regarder une série sur la terrasse, suivre un cours de sport ou cuisiner en suivant une recette en vidéo. La version Go Plus Touch ajoute un écran tactile et orientable (portrait/paysage), transformant l’appareil en tablette géante. Elle est adaptée à la fois au divertissement et à des usages créatifs ou professionnels, comme la présentation d’un catalogue interactif en magasin.

La Go Plus Pro reprend les atouts de la Go Plus dans un format plus compact, avec un écran tactile de 27 pouces, disponible en version Full-HD pour les loisirs (27FE7M45) ou en Ultra-HD (27UE7M45) pour un usage plus professionnel. Son design soigné aux lignes arrondies intègre une caméra pour la visioconférence et un caisson de basse discret placé au-dessus du pied. Fonctionnant sous Android 14, la Go Plus Pro est montée sur roulettes et affiche une autonomie de 4 heures sur batterie. Elle combine mobilité, connectivité et performance pour s’adapter à tous les environnements.

