IFA 2025 : Anker, Eufy et Soundcore présentent leurs innovations phares

Anker Innovations a présenté à l’occasion de l’IFA 2025 sa nouvelle orientation de marque ainsi qu’un portefeuille de produits de nouvelle génération.



Sur la scène de l’IFA à Berlin, Anker Innovations a dévoilé une série d’innovations qui concrétisent sa nouvelle vision de marque et démontrent comment l’IA et la robotique transforment l’expérience des consommateurs. eufyMake lance des outils de design alimentés par l’IA, pour stimuler la créativité des créateurs du quotidien.

L’imprimante UV E1 a été saluée comme la première imprimante UV personnelle à textures 3D au monde et la campagne Kickstarter la mieux financée de l’histoire, ayant récolté 46 millions de dollars auprès de 17 000 contributeurs. Associée aux outils de design Make It Real avec IA améliorée, qui incluent l’entrée multimodale, la conversion 2D‐vers‐3D en un clic et la reconnaissance intelligente d’objets, l’imprimante E1 permet à chacun de transformer croquis, photos ou textes en designs texturés sur bois, cuir et métal. Les envois aux contributeurs sont déjà en cours, et la disponibilité en boutique est prévue pour décembre 2025. À partir de 2 499 €.

Eufy a dévoilé le robot aspirateur Omni S2, le premier au monde équipé de la technologie HydroJetTM et du système de nettoyage en profondeur AeroTurbo, qui offre une puissance d’aspiration de 30 000 Pa. Le système AeroTurbo 2.0 est capable d’extraire des tapis la poussière et les poils d’animaux, et de nettoyer en profondeur, jusque dans les fibres. Grâce à son châssis adaptatif, capable de se soulever de 5 cm, l’aspirateur Omni S2 franchit sans problème les tapis et les paillassons, ainsi que les moquettes à poil long qui font généralement chuter les autres robots. Il effectue ensuite un nettoyage en profondeur de ces surfaces. Sur sols durs, la technologie HydroJet 2.0 assure un nettoyage efficace grâce à une pression constante. De plus, les brosses se lavent automatiquement et en temps réel, ce qui permet de véritablement éliminer les taches, et pas simplement de les étaler. Le robot aspirateur Omni S2 sera disponible en Europe d’ici la fin de l’année. Il sera ensuite lancé sur le marché mondial en janvier.

Eufy a également présenté le Marswalker, le premier système de transport pour robots

aspirateurs. Il est capable de monter les escaliers et de déplacer automatiquement l’aspirateur Omni S2 d’un étage à un autre. Ensemble, ils posent les bases du tout premier système de nettoyage entièrement automatisé. La commercialisation du Marswalker est prévue pour le premier semestre 2026.

Eufy Security a présenté AI Core, le tout premier agent IA de grande envergure pour les

domiciles. Conçue pour détecter et anticiper plus de 100 scénarios différents, d’une livraison de colis à un inconnu approchant de votre porte, la technologie AI Core fournit des réponses directement sur l’appareil, en moins de 3 secondes. Pour une confidentialité totale, les données sont stockées localement. Les notifications sont courtes, précises et exploitables ; vous ne serez pas noyé sous les alertes ! Les instructions sont toujours claires et fiables. Eufy Security a également lancé la eufyCam S4, la première caméra hybride à installation autonome, qui combine un objectif fixe 4K avec deux objectifs panoramiques motorisés 2K : la caméra parfaite pour obtenir une couverture panoramique et distinguer les détails jusqu’à 15 mètres. La eufyCam S4 sera disponible en précommande début octobre, à partir de 249 €, tandis que la technologie AI Core sera déployée plus tard dans l’année (les tarifs seront annoncés ultérieurement).

Également présenté à l’IFA, l’enregistreur vocal IA est un appareil portable de la taille d’une pièce de monnaie, qui se clipse aux vêtements et transforme les conversations en transcriptions et résumés détaillés. 97 % de précision, et plus de 100 langues disponibles.

Soundcore a également annoncé que la gamme de rétroprojecteurs Nebula rejoint la famille Soundcore, et a présenté le nouveau Soundcore Nebula X1 Pro : la première station de cinéma mobile au monde. Le X1 Pro est doté d’un moteur optique triple laser 4K avec Dolby Vision® et Dolby Atmos® pour un son spatial multicanal. Il combine une qualité vidéo digne d’un cinéma avec des enceintes sans fil détachables et des caissons de basses amplifiés pour une véritable expérience surround. Le X1 Pro sera lancé sur Kickstarter le 23 septembre.