IFA 2025 : ce projecteur Xgimi Horizon 20 Max est incroyablement lumineux

Images haute luminosité et jeux haute fréquence de rafraîchissement.

Xgimi est surtout connu pour ses projecteurs portables, mais l’entreprise peut aussi se mesurer à des appareils de cinéma quand elle le souhaite. La tête d’affiche de la nouvelle série Horizon 20, présentée au salon IFA de Berlin cette année, offre une luminosité à couper le souffle. Et Xgimi propose un modèle encore plus haut de gamme si vous êtes prêt à dépenser un peu plus.

Les projecteurs Horizon 20, Horizon 20 Pro et Horizon 20 Max font partie de la nouvelle génération de projecteurs compacts. Ils ne se feront pas remarquer sur une table basse, mais rivaliseront avec des systèmes beaucoup plus encombrants en termes de qualité d’image. Le modèle haut de gamme Horizon 20 Max promet 5 700 lumens ISO, grâce à un système laser triple RVB et à un objectif X-Master Red Ring sur mesure, offrant ainsi des images exceptionnelles, même en plein jour.

Les trois nouveaux modèles bénéficient des certifications Dolby Vision, HDR10+ Filmmaker Mode et IMAX Enhanced. Le décalage de l’objectif avec zoom optique et les fonctions de correction automatique de la distorsion trapézoïdale habituelles devraient faciliter l’installation, même si vous ne pouvez pas aligner parfaitement le projecteur avec votre mur. Un nouveau menu Pro Tuning est également disponible pour les cinéphiles souhaitant un contrôle précis de l’image.

Le streaming Netflix est intégré, vous n’avez donc pas besoin de brancher d’équipement supplémentaire pour commencer à visionner des séries en rafale. Chaque projecteur dispose toutefois de suffisamment de ports pour accueillir une ou deux consoles de jeux. La prise en charge de fréquences de rafraîchissement variables, une latence d’entrée de 1 ms et une fréquence de rafraîchissement maximale de 240 Hz devraient satisfaire les joueurs.

Les haut-parleurs intégrés sont optimisés par Harman/Kardon et intègrent parfaitement le son DTS:X pour des effets surround virtuels convaincants.

Les trois modèles Horizon 20 sont disponibles en précommande dès maintenant et seront disponibles dès mi-octobre. Aux États-Unis, le prix de l’Horizon 20 est de 1 699 $, celui de l’Horizon 20 Pro de 2 499 $ et celui de l’Horizon 20 Max de 2 999 $. Les premiers acheteurs peuvent toutefois bénéficier d’une réduction grâce à un pack incluant un pied et un code pour Assassin’s Creed: Shadows.

L’entreprise commercialise également Titan, un projecteur haut de gamme destiné aux salles de conférence et aux amateurs d’audiovisuel haut de gamme. Son système à double laser, d’une résolution 4K, promet une luminosité de 5 000 lumens, la certification IMAX Enhanced et l’un des objectifs les plus ajustables de Xgimi à ce jour. Il offre un décalage vertical de ± 100 % et horizontal de ± 40 %, ainsi qu’un zoom optique de 1,2 à 1,8x. Il n’y a pas d’information sur le prix de celui-ci, mais si vous devez le demander, vous ne pouvez probablement pas vous le permettre.