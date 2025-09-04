Garmin Fenix ​​8 Pro : voici la montre connectée la plus lumineuse jamais conçue

La Fenix ​​8 Pro est la première montre connectée microLED de Garmin, et intègre la connectivité satellite de la marque pour les situations d’urgence.

Vous cherchez un nouveau bracelet d’activité haut de gamme à porter au poignet ? De nombreuses options s’offrent à vous, mai la nouvelle Fenix ​​8 Pro de Garmin pourrait bien les surpasser. Elle possède d’ailleurs une fonctionnalité indispensable qui pourrait bien vous détourner de votre Apple Watch Ultra.

Commençons par l’évidence. Cette montre est robuste, gainée de titane, et prête à plonger du haut des falaises si c’est votre truc. Mais le plus étonnant, c’est qu’il s’agit de la première montre connectée Garmin dotée d’un écran MicroLED. Cela signifie plus de 400 000 minuscules lumières entassées dans un écran de 51 mm capable d’atteindre une luminosité de 4 500 nits. Une brillance à couper le souffle dans un monde où la plupart des écrans s’éteignent dès que la lumière du soleil se lève. Garmin la qualifie de montre connectée la plus lumineuse jamais conçue, et honnêtement, elle pourrait bien l’être.

Pourtant, les écrans flashy ne suffisent pas à convaincre. Ce qui est vraiment convaincant ici, c’est la technologie inReach de Garmin. Cette connectivité satellite et cellulaire intégrée vous permet d’envoyer des SMS, des messages vocaux et des mises à jour de localisation en cas d’urgence. Vous pouvez tout faire sans emporter votre téléphone avec vous, ce qui n’est pas possible avec l’Apple Watch Ultra ; seuls les iPhones proposent cette fonctionnalité. Vous pouvez appeler quelqu’un depuis votre poignet, consulter la météo avant que les nuages ​​ne vous assaillent, ou envoyer un message vocal de 30 secondes à mi-chemin d’une montagne, le tout sans réseau. Et si la situation tourne mal, vous pouvez lancer un SOS et demander à l’équipe d’intervention dédiée de Garmin d’intervenir.

La Fenix ​​8 Pro n’est pas réservée aux plus robustes. Elle est également équipée d’un coach sommeil, d’une application ECG, de Garmin Pay, d’un suivi de sécurité et même d’une lampe de poche. Des suggestions d’entraînements quotidiens et des scores d’endurance vous rappelleront que vous n’avez pas couru depuis juin. Des fonctions de navigation sont également présentes, notamment TopoActive Maps et un itinéraire aller-retour dynamique, pour ne plus vous perdre. Deux modèles sont disponibles : le modèle AMOLED, à partir de 1 200 €, disponible en 47 mm ou 51 mm, avec jusqu’à 27 jours d’autonomie en mode montre connectée. Vous pouvez également opter pour le superbe MicroLED, disponible uniquement en 51 mm, avec une autonomie tout de même respectable de 10 jours et un prix de 1300 €. Les deux modèles seront disponibles en précommande dès le 8 septembre.