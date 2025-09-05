Dyson présente quatre nouveaux aspirateurs. Mais le robot Spot+Scrub Ai est celui que l’on a hâte d’essayer

Dyson annonce le robot Spot+Scrub Ai, le V8 Cyclone, le Clean+Wash Hygiene et le V16 Piston Animal !

Après avoir récemment annoncé le PencilVac, l’aspirateur le plus fin du monde (prévu aux États-Unis et au Royaume-Uni en 2026), Dyson poursuit sur sa lancée.

L’entreprise a annoncé aujourd’hui quatre nouveaux aspirateurs très convoités lors de son événement Unveiled à Berlin pendant l’IFA 2025 : le V8 Cyclone, le Clean+Wash Hygiene, le Dyson V16 Piston Animal et le robot Spot+Scrub Ai.

Commençons par le robot Spot+Scrub Ai. Ce modèle nouvelle génération, conçu pour le nettoyage des sols à sec et humide, que Sir James Dyson a qualifié de « machine déterminée, intelligente et adaptable », est celui que nous avons le plus hâte de tester.

Tout repose sur la puissance de l’IA : le nouveau modèle utilise l’IA pour la détection des taches et pour son comportement de nettoyage adaptatif, ce qui lui permet d’identifier et donc d’éviter les obstacles, tout en nettoyant vos sols selon ce qui, connaissant Dyson, nous le supposons, sera un niveau de qualité très élevé. Dyson affirme que la combinaison d’une caméra alimentée par l’IA, d’un éclairage LED vert et d’une navigation intelligente lui permet de reconnaître près de 200 types d’objets vivant au sol (je pense à vous, les Lego, les chaussettes et les câbles de charge) et de nettoyer intelligemment autour d’eux.

Le système de détection des taches du Spot+Scrub semble particulièrement avancé et pourrait bien lui permettre de se démarquer des autres aspirateurs robots haut de gamme. Il utilise un traitement d’images avant/après pour vérifier l’élimination des taches, passant plusieurs fois sur les taches tenaces jusqu’à leur disparition complète. Pendant que le rouleau humide tourne, il se nettoie à l’eau chaude fraîche, évitant ainsi toute recontamination par la tache ; une véritable astuce. Les taches de café sur le sol de ma cuisine sont un véritable cauchemar pour moi, alors je garde espoir.

Le robot utilise un système d’hydratation à 12 points dans son rouleau humide autonettoyant et, fidèle à la tradition Dyson, une station de vidage cyclonique sans sac. Nous apprécions également son rouleau extensible (40 mm) pour atteindre les recoins de la pièce. Comme on pouvait s’y attendre, les utilisateurs pourront utiliser l’application MyDyson pour consulter les cartes de nettoyage, les programmes de nettoyage, etc. Nous savons qu’il sera disponible début 2026, mais aucun prix n’a encore été confirmé.

Dyson V16 Piston Animal et Dyson V16 Piston Animal Submarine : les ennemis des poils

Si vous avez la chance d’avoir de longs cheveux flottants ou des animaux qui perdent leurs poils partout dans la maison, le tout nouveau Dyson V16 Piston Animal pourrait bien vous intéresser. Conçu pour un nettoyage en profondeur de toute la maison, son atout majeur réside dans sa capacité à aspirer les poils (même les plus longs que le nouveau Dyson Airwrap Co-anda 2x se fera un plaisir de dompter) sans les emmêler. Les brosses coniques anti-emmêlement brevetées éjectent les poils directement dans le collecteur pendant le nettoyage.



Équipé du moteur ultra-rapide Hyperdymium 900 W nouvelle génération de Dyson, il délivre une puissance d’aspiration de 315 W et est équipé d’une tête de nettoyage Sense « All Floor Cones », qui lui permet d’ajuster intelligemment l’aspiration et la vitesse de la brosse à chaque type de sol. Le bac CleanCompaktor est également très hygiénique : il peut contenir jusqu’à 30 jours de poussière compressée et dispose d’un levier de compression autonettoyant pour éjecter la saleté et la vider plus proprement. Comme le Dyson V8 Cyclone, il sera également équipé d’une station de vidage automatique.

Le Dyson V16 Piston Animal Submarine est identique au modèle précédent, mais avec une tête de rouleau humide Submarine 2.0 améliorée, ce qui en fait une solution complète de nettoyage des sols. Il comprend un rouleau motorisé en microfibre haute densité et un contrôle précis de l’hydratation, pour un nettoyage sans éclaboussures ni taches sur le reste du sol. Dyson n’a donc pas encore communiqué de prix.

L’aspirateur Dyson V8 a incontestablement séduit lors de son lancement en 2016, mais il avait bien besoin d’une mise à niveau. L’aspirateur Dyson V8 Cyclone est le modèle nouvelle génération, offrant 30 % de puissance d’aspiration en plus (150 air-watts) et 50 % d’autonomie en plus que le modèle original, offrant jusqu’à 60 minutes d’autonomie et une batterie remplaçable à chaud pour une utilisation continue. D’autres améliorations incluent un nouveau bouton d’alimentation sans gâchette, trois modes de nettoyage : Éco, Moyen et Boost, ainsi qu’une station d’accueil à vidage automatique.

Le Dyson Clean+Wash Hygiene est sans filtre, ce qui permet de retenir toute la saleté et l’eau sale des sols à l’intérieur de l’aspirateur. Il évite ainsi les problèmes d’obstruction du filtre, source de bactéries et de saletés dans les canalisations, d’odeurs insalubres et, finalement, de perte d’aspiration. Au contraire, Dyson affirme que la conception du Clean+Wash Hygiene garantit que seule l’eau propre entre en contact avec vos sols, pour un nettoyage sans traces. Son rouleau en microfibre ultra-absorbant, doté de 84 000 microfibres par cm² et de poils en nylon, garantit une excellente aspiration. Avec un poids de seulement 3,7 kg, il est également facile à manipuler. Ce modèle sans filtre et sans traces sera disponible début 2026, son prix n’étant pas encore confirmé.