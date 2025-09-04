Les casques les plus emblématiques de JBL sont de retour, plus performants que jamais

Bonne nouvelle : Les JBL Tune sont de retour avec des fonctionnalités incontournables comme l’ANC qui méritent votre attention.

La série Tune de JBL est peut-être l’un des casques supra-auriculaires les plus emblématiques, derrière les Beats et les AirPods Max. Mais ils n’ont pas été mis à jour depuis un moment. Bonne nouvelle ! La série Tune est de retour avec un nouveau look, et cette fois, il ne s’agit pas seulement d’une nouvelle couleur. On assiste enfin à une véritable avancée avec l’arrivée de la réduction de bruit adaptative dans la gamme abordable. Honnêtement, il était temps, mais on est ravi de voir l’ANC intégrée aux écouteurs JBL les plus abordables.

Les nouveaux JBL Tune 780NC et 680NC sont les têtes d’affiche, intégrant non seulement l’ANC, mais aussi le Spatial Sound et le Personi-Fi 3.0 de JBL. Ce ne sont donc pas de simples casques classiques aux basses puissantes, mais des casques intelligents. Pour un casque, bien sûr. Le Personi-Fi vous permet d’adapter le son à vos oreilles (et pas seulement à vos goûts), et l’Adaptive ANC vous permet de vous isoler du monde extérieur ou de laisser entrer un peu de son lorsque quelqu’un vous raconte son week-end.

Les 780NC sont circum-auriculaires avec des transducteurs de 40 mm, tandis que les 680NC sont supra-auriculaires et légèrement plus compacts avec des transducteurs de 32 mm. Vous pouvez donc choisir votre casque en fonction de l’épaisseur de vos oreilles que vous préférez. Le JBL Tune 780NC circum-auriculaire avec ANC est proposé à 130 €, tandis que le 680NC supra-auriculaire, plus petit, est proposé à 100 €. Si le prix est un peu trop élevé pour vous, il existe les écouteurs JBL Tune 730BT et 530BT, plus abordables. Ils offrent un son correct grâce à la technologie Pure Bass de JBL, mais il leur manque des fonctionnalités comme l’ANC, le son spatial et Personi-Fi.

Ils sont néanmoins équipés de micros à faisceaux lumineux, du Bluetooth 6.0 avec connexion multipoint et de la même autonomie de 76 heures avec charge rapide : cinq heures supplémentaires pour seulement cinq minutes de branchement. Si vous préférez vous passer de la réduction de bruit et dépenser moins, le 730BT sera disponible en octobre à 80 €, et le 530BT est moins cher à seulement 50 €.

Les différences ne se limitent pas au capot. Les quatre modèles ont été légèrement relookés, avec des finitions métalliques épurées et des options de couleurs qui sortent enfin du noir et blanc habituel. Le 530BT propose même une option Lavande pour ceux qui souhaitent que leurs écouteurs s’harmonisent avec leur style cottagecore ou leur éclairage d’ambiance.

Globalement, vous bénéficiez des technologies Fast Pair de Google et Swift Pair de Microsoft, ce qui signifie moins de tracas avec les paramètres Bluetooth. Grâce à deux microphones à formation de faisceau, votre voix ne semble pas sortir du fond d’une boîte de conserve, et l’autonomie de 76 heures sur toute la gamme est tout simplement incroyable (et dans le bon sens du terme). La seule vraie différence réside dans le fait que vous souhaitiez que vos oreilles soient entourées (780NC et 730BT) ou simplement légèrement couvertes (680NC et 530BT).

Bien plus qu’un casque

Si vous pensiez que les casques étaient la solution, JBL a bien plus à vous proposer. Place à la JBL PartyBox 720, car elle est imposante. Elle dispose de 800 W de son JBL Pro Sound associés à l’IA Sound Boost. Deux imposants woofers de 9 pouces garantissent que les basses ne soient pas seulement entendues, mais ressenties (et probablement aussi par vos voisins). Mais ce n’est pas que du bruit et de l’intelligence artificielle. L’IA optimise votre son en temps réel, de sorte que même vos playlists Spotify devraient être agréables.

Bien sûr, ce ne serait pas une véritable JBL PartyBox sans ses lumières. La 720 est équipée d’un jeu de lumières dynamique qui alterne entre ciel étoilé et stroboscopes. Vous pouvez synchroniser le tout avec la musique et le personnaliser dans l’application. Elle a même bénéficié d’une amélioration de mobilité : des roues plus larges et une meilleure poignée vous évitent de vous casser le dos en la traînant sur la terrasse. Ah oui, et elle possède non pas une, mais deux batteries interchangeables ? Vous bénéficiez de 30 heures d’autonomie au total, et une recharge de 10 minutes vous offre deux heures supplémentaires.

La JBL PartyBox 720 sera disponible en septembre 2025 au prix de 899,99 €, directement auprès de JBL.