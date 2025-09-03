La nouvelle collection SRV de Tissot est la montre féminine d’entrée de gamme idéale

La nouvelle collection SRV de Tissot propose une montre suisse à prix abordable alliant style Art déco vintage et confort au quotidien.

Tissot célèbre le 100e anniversaire de l’Art déco avec une montre à la fois actuelle et intemporelle. La nouvelle collection SRV s’inspire d’un modèle Tissot de 1975, lui-même ancré dans la géométrie audacieuse des années 1920, et le modernise avec des lignes épurées, un verre saphir facetté et une forte personnalité. Son nom est éloquent : Sapphire Rectangle V. Son boîtier anguleux et son verre cristallin reflètent un design résolument pointu, tandis que le « V » rappelle son étanchéité à 5 bars.

Son boîtier mesure 28 mm x 31,5 mm, pour une épaisseur de 7,9 mm. Selon le communiqué de presse, « c’est une montre conçue pour les femmes qui ne s’arrêtent jamais », alliant la précision du quartz à un design élégant. La gamme se compose de six modèles, chacun offrant une touche unique. Deux d’entre eux sont dotés de bracelets fuselés en acier inoxydable à maillon unique avec fermoir papillon, disponibles avec des cadrans gris ou bleus pour un look raffiné au quotidien. Deux autres sont proposés avec des bracelets en cuir colorés, verts ou rouges, chacun avec un cadran soleillé qui reflète magnifiquement la lumière. Pour celles qui préfèrent un style plus habillé, deux modèles avec cadrans en nacre rehaussent le style. L’un associe nacre blanche et PVD or beige, tandis que l’autre associe noir et PVD or jaune avec quatre index diamants.

Cette SRV se distingue par son côté à la fois accessible et luxueux. Proposée à partir de 375 €, elle constitue une entrée en matière dans l’horlogerie suisse, sans pour autant être perçue comme un compromis. Il ne s’agit pas de versions édulcorées des modèles Tissot les plus sérieux, mais de montres au design soigné et à la personnalité unique.

L’histoire de Tissot en matière de montres pour femmes remonte au XIXe siècle, des montres pendentifs aux premières montres-bracelets pour dames du début du XXe siècle. La SRV perpétue cet héritage.