La nouvelle génération de montres connectées pourrait bien vous sauver la vie.

Les dernières puces Qualcomm vous permettent de recevoir des messages par satellite à votre poignet.

Laisser son téléphone à la maison pour partir à l’aventure en pleine nature est sur le point de devenir beaucoup moins risqué pour votre santé. La nouvelle génération de puces Qualcomm pour montres connectées vous permet d’envoyer et de recevoir des messages d’urgence par satellite, directement depuis votre poignet, même sans Wi-Fi ni réseau mobile. De plus, leur autonomie est prolongée par charge.

Les Snapdragon W5+ Gen 2 et W5 Gen 2 sont les premiers du genre à prendre en charge le réseau non terrestre à bande étroite (NB-NTN) de Skylo, spécialiste des satellites. Ce réseau permet déjà aux smartphones haut de gamme actuels de rester connectés même hors de portée de votre smartphone. Ainsi, les montres connectées compatibles pourront signaler un appel à l’aide même hors de portée de votre smartphone, et recevoir une réponse confirmant l’arrivée des secours. C’est une fonctionnalité que la dernière génération d’Apple Watch ne peut pas offrir, car elle nécessite une connexion à un iPhone compatible satellite pour envoyer un SOS.

Parmi les autres améliorations pratiques par rapport au duo W5 de première génération, on peut citer une précision de positionnement GPS jusqu’à 50 % améliorée, ce qui devrait mettre fin aux enregistrements d’entraînements flous. Des modifications apportées à une partie du chipset gérant les fréquences radio ont permis de réduire la consommation d’énergie et devraient permettre aux fabricants de montres connectées de proposer des objets connectés plus compacts et plus compacts.

Les nouvelles puces utilisent toujours la même architecture 4 nm que le duo W5 de première génération, tandis que la W5+ Gen 2 conserve le coprocesseur 22 nm qui gère les tâches de bas niveau pour une efficacité accrue.

Google est la première marque de wearables à se lancer dans cette aventure, avec la Pixel Watch 4, récemment dévoilée. Grâce au Snapdragon W5 Gen 2, l’autonomie a connu une amélioration bienvenue par rapport à la génération précédente : attendez-vous à jusqu’à 40 heures sur le modèle 45 mm actuellement, et jusqu’à 30 heures sur le modèle 31 mm.

Les modèles seront commercialisés début octobre, à partir de 399 €. Attendez-vous à voir apparaître de nombreux concurrents dans les mois à venir avec leurs propres montres équipées du W5 de 2e génération.