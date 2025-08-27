L’événement iPhone 17 d’Apple est officiel : voici quand le prochain iPhone arrivera

Apple organisera l’événement de lancement de l’iPhone 17 le 9 septembre, où nous nous attendons à découvrir la nouvelle gamme d’iPhone, les modèles d’Apple Watch et les AirPods.

Les prochaines sorties de smartphones Apple sont toujours à suivre, et la série iPhone 17 ne fera pas exception. Oui, l’iPhone 17 est enfin arrivé, et devrait apparaître aux côtés des iPhone 17 Pro et Pro Max. De nombreuses rumeurs évoquent également un iPhone 17 Air ultra-fin. En tout cas, nous savons désormais quand le prochain iPhone d’Apple arrivera, grâce à un événement de lancement officiellement annoncé.

Le mardi 9 septembre, Apple organisera son événement « Awe Dropping ». Bien que le géant de la technologie n’ait pas confirmé le lancement de l’iPhone 17 à cet endroit, l’événement de septembre d’Apple présente toujours le nouvel iPhone ; nous pouvons donc être certains que cela se reproduira. L’événement débutera à 18 h BST/13 h EST/10 h PST et sera disponible en streaming sur YouTube et l’application Apple TV. Un événement en direct sera organisé pour les membres de la presse et autres invités.

À quoi s’attendre lors de l’événement iPhone 17 d’Apple ? Vous pouvez en savoir plus sur les rumeurs concernant l’iPhone 17 dans notre article dédié, mais le grand événement devrait être le nouvel iPhone 17 Air, l’iPhone le plus fin jamais conçu par Apple. D’une épaisseur comprise entre 5,5 mm et 6 mm, cette dalle ultra-fine bénéficie de composants internes repensés, d’une nouvelle technologie de batterie et d’un refroidissement par chambre à vapeur. Pendant ce temps, les modèles Pro pourraient abandonner le titane au profit du bon vieil aluminium, arborant potentiellement une barre de caméra horizontale de style Pixel.