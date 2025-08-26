UTMB 2025 :  SHOKZ dévoile de nouvelles fonctionnalités pour son casque OpenSwim Pro 

À l’occasion de l’UTMB, SHOKZ, spécialiste des casques à conduction osseuse, annonce une mise à jour de son casque phare de natation OpenSwim Pro, pour une expérience encore plus pratique, polyvalente et durable.

La recharge simplifiée via un connecteur magnétique avec embout USB-C est conforme aux nouvelles réglementations européennes et préservant l’étanchéité du casque. La gestion des playlists améliorée grâce à la mise à jour du firmware est désormais possible. Transférez directement des dossiers MP3 et de naviguer d’une playlist à l’autre via les boutons intégrés. Les utilisateurs peuvent organiser leur musique par thèmes ou activités (entraînement, détente, compétition…), pour un contrôle plus simple et une expérience d’écoute personnalisée. Enfin, l’utilisation en mer est possible, étendant les terrains de jeu au-delà de la piscine.

Premier modèle de SHOKZ combinant Bluetooth et MP3, l’OpenSwim Pro allie écoute à oreilles libres, étanchéité IP68 (jusqu’à 2 m pendant 2 h), autonomie de 9 h et 32 Go de stockage pour accompagner les sportifs sur terre comme dans l’eau, tout en restant attentifs à leur environnement. La nouvelle version est disponible dès maintenant au prix de 199 € TTC, sur le site SHOKZ, Amazon et dans les points de vente partenaires.