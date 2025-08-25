Le Xgimi Mogo 4, petit mais puissant, change la vision des projecteurs portables

Sa batterie intégrée en fait un choix pour un divertissement vraiment nomade.

Vous l’aurez peut-être manqué, mais le monde de la technologie s’est soudainement entiché des projecteurs portables. Impossible de se déplacer pour ces appareils sur les salons professionnels, et pourtant, la plupart semblent avoir ignoré l’aspect « portable » et se contenter d’une alimentation secteur pour briller. Pas Xgimi, cependant : le nouveau Mogo 4 élimine enfin le plus grand obstacle à la perfection des projecteurs portables en ajoutant une batterie intégrée, vous permettant de transformer n’importe quel appareil en salle de cinéma improvisée, sans prise de courant.

Le successeur du Mogo 3 Pro bénéficie également d’un design amélioré, d’une connectivité plus pratique, de commandes plus intuitives et d’un ensemble de filtres amusants qui lui permettent de fonctionner comme un jeu de lumière d’ambiance. Il existe même une version plus puissante avec une projection laser plus lumineuse si vous avez hâte d’appuyer sur lecture. C’est un ensemble de fonctionnalités remarquable pour un appareil à peine plus grand qu’un verre. Son plus proche rival, l’Anker Nebula Capsule 3, est bien plus grand, mais beaucoup moins lumineux.

Proposé à 499 $ (ou 799 $ pour la version laser), le Mogo 4 affiche une légère hausse de prix par rapport à la génération précédente. La possibilité de se passer complètement du cordon est-elle justifiée ? Après quelques semaines de tests, on en est convaincu.

Conception et fabrication : une tasse au-dessus du lot

La gamme Mogo continue de se réduire à chaque nouvelle itération. Ce dernier modèle est à peu près aussi gros qu’une tasse à café Venti (pour utiliser le jargon du barista Starbucks), Xgimi ayant déplacé les haut-parleurs intégrés dans l’unité principale, plutôt que de les boulonner sur la base comme le Mogo 3 Pro sortant.

Il est donc un peu plus court, ce qui est impressionnant étant donné que l’entreprise a également trouvé de la place à l’intérieur pour une batterie. Le pied intégré est également plus fin et pivote à 360 degrés. Un filetage pour trépied est toujours présent en dessous si vous avez besoin d’une élévation supplémentaire, ou si vous envisagez d’utiliser le pied PowerBase de Xgimi en option. Au total, ce projecteur fait environ un tiers de la taille du Yaber T2 que l’on utilisait auparavant. Il est nettement plus léger et le bloc d’alimentation fourni est également assez compact. Il se glisse facilement dans le porte-bouteille d’un sac à dos, ce qui permet de le trimballer pratiquement partout.

Le mélange de plastiques argentés et gris effet métallisé paraît luxueux de loin, tandis que les touches orange créent un contraste subtil. Le pied transparent et la base éclairée par des LED à couleurs changeantes ajoutent une touche science-fiction. Vous disposez désormais d’un port HDMI standard sur le côté, ce qui facilite grandement le branchement d’une console de jeux, d’un ordinateur portable ou d’un autre appareil, contrairement au Mogo 3 (qui utilisait le micro HDMI, moins répandu, et n’était pas livré avec un adaptateur). Un port USB-A est également intégré pour la lecture depuis un stockage externe, si vous refusez toujours d’entrer dans l’ère du streaming.

Relevez le projecteur de sa base et il s’allume automatiquement, que le câble d’alimentation soit branché ou non. La batterie intégrée offre environ deux heures et demie de lecture vidéo en mode Éco et six heures de lecture musicale. Nous avons régulièrement dépassé les deux heures, et seuls trois films épiques d’une heure m’ont poussé à débrancher le câble d’alimentation avant le générique.

Appuyez sur le bouton d’alimentation lorsque le projecteur est rangé et il se mettra en mode Bluetooth, vous permettant de diffuser des chansons depuis un autre appareil pendant que les LED clignotent au rythme de la musique. Vous pouvez les éteindre si vous êtes allergique au divertissement.

Grâce à sa nouvelle autonomie, nous avons utilisé le Mogo 4 à l’extérieur presque autant qu’à l’intérieur. L’envoi d’un écran d’extérieur par Xgimi pour le tester a été un atout ; cet ensemble léger à 99 $ comprend un écran infroissable, suffisamment grand pour une image de 70 pouces, et un cadre en alliage d’aluminium résistant à la rouille pour le fixer. Des piquets le maintiennent en place, et nous avons pu assembler le tout en quelques minutes. Posé au sol à quelques mètres de la table de patio où l’on avait installé le Mogo 4, il transformait mon jardin en cinéma en plein air – même s’il était préférable d’en profiter après le coucher du soleil.

L’autre atout du Mogo 4 réside dans ses filtres créatifs, qui se fixent magnétiquement à l’avant de l’objectif et transforment le projecteur en une installation artistique d’ambiance. Un filtre coucher de soleil est inclus dans la boîte, mais nous n’en avons pas été ravi ; il suffit de l’activer pour projeter une sphère orange lumineuse sur fond de musique douce et relaxante.

Ce sont les filtres optionnels Ripple et Dreamscape qui valent le coup. Leurs effets originaux et leurs motifs changeants de couleur me rappellent les systèmes d’éclairage d’ambiance Philips Hue, sauf qu’ici, vous pouvez les placer où vous le souhaitez. Un simple geste de la main devant l’objectif permet de passer d’un filtre à l’autre, sans avoir à chercher une télécommande. Retirez le filtre et le projecteur revient instantanément à l’écran d’accueil de Google TV, ce qui est appréciable. On se demande ce que l’utilisation prolongée signifie pour la durée de vie du système optique DLP à LED, estimée à environ 25 000 heures.

Interface : il suffit de chercher sur Google

Allumez le Mogo 4 et il effectue un réglage automatique de la distorsion trapézoïdale dès son démarrage sur l’écran d’accueil de Google TV. Le Wi-Fi 5 intégré permet de se connecter lors de la configuration initiale – pas le plus rapide, mais largement suffisant pour diffuser en 1080p natif.

Google TV est bien plus fluide que l’ancienne interface Android TV utilisée par Xgimi sur ses anciens modèles, avec une prise en charge native des applications pour tous les principaux services de streaming. Le taux de replay TV varie selon l’endroit où vous vous trouvez dans le monde ; en tant que résident britannique, j’ai reçu ITVX et Channel 5, mais BBC iPlayer et Channel 4 étaient absents.

La navigation s’effectue avec l’une des deux télécommandes fournies ; la principale, plus proche d’une télécommande de téléviseur, est dotée de touches rétroéclairées par LED pour les fonctions les plus importantes et de quelques raccourcis vers Netflix, Prime Video et YouTube. Vous pouvez même personnaliser un quatrième raccourci pour accéder directement à n’importe quelle application téléchargée depuis le Google Play Store. Il y a même un microphone intégré et un bouton Assistant Google pour les commandes vocales. Le seul reproche, c’est l’utilisation de piles AAA au lieu d’une recharge USB – mais c’est un petit bémol.

La mini-télécommande est généralement accrochée au projecteur, mais elle peut être détachée de son cordon pour les fonctions de base. Bien sûr, vous pourriez simplement utiliser votre téléphone comme télécommande – mais cette alternative mignonne est bien plus simple et vous permet de laisser la télécommande principale à la maison lorsque vous emportez le Mogo 4 avec vous.

Performances : une vraie star



Compte tenu de sa taille et de sa luminosité de 450 lumens, on s’apprêtait à tirer les rideaux et à éteindre toutes les lumières pour profiter pleinement de l’image du Mogo 4. Pas d’inquiétude ! Tant que la surface de projection n’est pas éclairée par des plafonniers, ce petit projecteur offre une image d’une netteté impressionnante.

Bien sûr, cela dépend de la taille de l’image projetée ; la source lumineuse a ses limites et perd de son impact à mesure qu’on se rapproche des 304 cm (120 pouces) que Xgimi estime adaptés au Mogo 4. Avec une image de 127 cm (50 pouces), on pouvait regarder des émissions en streaming avec les stores ouverts ; en doublant la taille, je les ai fermés pour une présentation moins délavée. Même dans les conditions les plus sombres, les ombres les plus profondes sont un peu grises, mais pas assez pour distraire l’attention. Après tout, il s’agit d’un projecteur portable, donc le comparer à un projecteur home cinéma bien plus cher serait insensé. L’image 1080p était d’une netteté exceptionnelle, quelle que soit la taille de l’image, et le Mogo 4 gérait parfaitement les mouvements rapides. Il n’y avait pratiquement aucune saccade, ce qui permettait de regarder des matchs de football en streaming aussi bien que des séries Netflix. On est également particulièrement sensible à l’effet arc-en-ciel créé par la projection DLP, mais on l’a à peine remarqué ici. Les couleurs étaient globalement merveilleusement vives et variées, avec une gamme de couleurs parmi les plus riches vues sur un projecteur portable. Les tons chair sont subtils, ce qui permet au projecteur de maîtriser les nuances pour une présentation plus réaliste. On n’échangerait pas le téléviseur OLED du salon contre, mais on ne peut pas vraiment critiquer l’image, compte tenu de ses dimensions compactes et de son prix raisonnable.

Les haut-parleurs intégrés du Mogo 4 ne sont pas aussi puissants, mais ils ne déçoivent pas non plus. Les deux haut-parleurs de 6 W peuvent atteindre un niveau sonore étonnamment élevé lorsque vous le souhaitez, sans distorsion gênante la plupart du temps. Les médiums sont particulièrement clairs, ce qui permet aux voix de se démarquer du reste du mix. Les basses sont sans surprise modestes, mais les graves sont plus présents que prévu ; les explosions de films ne feront pas trembler vos meubles de jardin, mais elles ne sonneront pas non plus complètement creuses. Si vous envisagez de diffuser le son via une enceinte Bluetooth, il vous faudra une enceinte de bonne qualité pour obtenir une amélioration significative par rapport à ce que vous obtenez ici.

Ne vous attendez pas à ce que votre contenu provienne de l’écran ; même avec un système de haut-parleurs à 360 degrés, le son semble provenir du projecteur lui-même. On aimerait aussi que Xgimi ajoute Auracast, pour simplifier la configuration de votre soirée cinéma, comme une discothèque silencieuse.

Verdict du Xgimi Mogo 4

Xgimi avait déjà la palme de la compacité avec le Mogo 3 Pro de dernière génération ; son successeur est désormais parfaitement portable grâce à sa batterie intégrée et sa mini-télécommande. Vous pouvez vraiment emporter le Mogo 4 partout, grâce à son pied entièrement rotatif et à sa fonction de correction automatique de la distorsion trapézoïdale, qui s’adaptent à presque tous les emplacements.

S’il n’est pas si puissant que vous ayez envie de remplacer votre téléviseur par un autre, ou de transformer votre allée en cinéma drive-in en plein jour, il ne vous oblige pas à rester assis dans le noir pour le regarder. L’interface Google TV est indéniablement élégante, et les filtres créatifs sont un ajout amusant qui crée une ambiance même lorsque vous ne sortez pas de pop-corn.

Il existe peut-être des concurrents moins chers, mais aucun n’est aussi complet que le Mogo 4. Pour le divertissement nomade, il est tout simplement fantastique.

Ce projecteur portable complet ne se limite pas à la projection de films. Le Xgimi Mogo 4 met le plaisir au premier plan, avec un éclairage ambiant, des filtres créatifs et un son Bluetooth – mais c’est la batterie intégrée pratique qui vous donnera envie de l’emporter partout.