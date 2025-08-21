Les Google Pixel Buds 2a héritent de suffisamment de fonctionnalités Pro pour devenir un incontournable

Des écouteurs sans fil à prix raisonnable, et un atout écologique.

Les smartphones de la série A de Google ne sont pas les seuls à sortir du segment des smartphones abordables. Les nouveaux écouteurs sans fil Pixel Buds 2a ont légèrement augmenté de prix par rapport à leurs prédécesseurs, mais reprennent en contrepartie la plupart des atouts qui font des écouteurs intra-auriculaires Pro de la marque un excellent choix pour les utilisateurs Android. Ils constituent également la première initiative audio de Google avec une batterie remplaçable, un atout précieux en matière de durabilité.

Les successeurs des Pixel Buds de la série A s’inspirent du design des Pixel Buds Pro 2, plus récents, notamment de leur forme à visser qui les maintient parfaitement dans vos conduits auditifs, même pendant l’entraînement. Ils se logent dans le plus petit boîtier Pixel Buds de Google à ce jour et bénéficient d’une résistance IP54 pour résister aux exercices intenses comme aux averses inattendues.

Même si vous ne devriez pas avoir à changer la batterie de l’étui avant au moins quelques années, cette possibilité rend ces écouteurs plus écologiques que tout ce qu’Apple et Samsung – ou Sony et Bose, d’ailleurs – fabriquent actuellement. Cela dit, les écouteurs eux-mêmes sont toujours destinés à la casse une fois leurs cellules rendues mortes.

Google estime que vous devriez bénéficier de sept heures d’écoute avec la réduction de bruit active avec les écouteurs eux-mêmes, ou de 20 heures avec quelques passages dans l’étui de charge. En effet, ce sont les premiers écouteurs de la série A à réduction de bruit active. La technologie Silent Seal 1.5 de Google et le chipset Tensor A1 devraient fonctionner ensemble pour offrir une suppression des bruits de fond presque aussi efficace que celle des Pixel Buds Pro 2. Les coques en maille coupe-vent contribueront également à la clarté des appels.

Le son est assuré par un haut-parleur dynamique personnalisé de 11 mm, associé à une chambre acoustique qui devrait permettre de maintenir un bon niveau de basses fréquences. Google promet un égaliseur personnalisé à cinq bandes via son application compagnon, pour ceux qui aiment personnaliser les écouteurs à leur goût.

Ils intègrent tous les avantages logiciels que l’on peut attendre de Google, notamment la connectivité multipoint pour deux appareils, Android Fast Pair, la prise en charge de Find Hub en cas d’égarement et la compatibilité avec l’assistant vocal Gemini AI.

Les Pixel Buds 2a seront lancés le 9 octobre au prix de 149 €. Vous pourrez vous procurer une paire en coloris Hazel ou Iris.

Google a également quelque chose à offrir aux fans des Pixel Buds Pro 2, plus chers et plus riches en fonctionnalités. Ils sont désormais disponibles en coloris Moonstone, plus assorti à la gamme de smartphones Pixel 10, et bénéficient de nombreuses mises à jour logicielles.

Vous pouvez démarrer une conversation vocale Gemini Live directement sur les écouteurs, en hochant la tête pour dire non ou en hochant la tête pour dire oui ; les messages non lus et les résumés de notifications peuvent être lus à voix haute, vous évitant ainsi de devoir utiliser votre téléphone ; et un mode d’écoute audio adaptatif ajuste la réduction du bruit à votre environnement.

Les Pixel Buds Pro 2 mis à jour seront bientôt disponibles à la vente au prix de 249 €. Les nouveaux utilisateurs peuvent s’attendre à recevoir les nouvelles fonctionnalités via une mise à jour sans fil.