Stuff Magazine
More
    AccueilLifestyleVoici la nouvelle Adidas Predator de David Beckham

    Voici la nouvelle Adidas Predator de David Beckham

    0
    12
    Screenshot

    Adidas et David Beckham dévoilent la Predator Elite by David Beckham, seconde collaboration signature entre la légende du football et la marque.
    Une édition limitée avec un coloris audacieux rose, blanc et noir, inspiré de l’Inter Miami CF et des Predator portées par Beckham en MLS. Son design rend hommage à sa carrière avec une languette rabattable signature et le logo Beckham sur la semelle intérieure. La Predator Elite a été portée dès le 19 août par des joueurs adidas tels que Pedri, Alessia Russo, Myles Lewis Skelly, Rodrigo De Paul, Éder Militão et Aitana Bonmati. 

    Article précédent
    Vous serez étonné par l’autonomie de ce smartphone Poco ultra-économique
    ARTICLES SIMILAIRES
    Publicités

    LES + POPULAIRES

    Voir plus

    © 2023 Copyright StuffMagazine Made with ♡ by SAS Communication