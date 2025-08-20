Voici la nouvelle Adidas Predator de David Beckham

Adidas et David Beckham dévoilent la Predator Elite by David Beckham, seconde collaboration signature entre la légende du football et la marque.

Une édition limitée avec un coloris audacieux rose, blanc et noir, inspiré de l’Inter Miami CF et des Predator portées par Beckham en MLS. Son design rend hommage à sa carrière avec une languette rabattable signature et le logo Beckham sur la semelle intérieure. La Predator Elite a été portée dès le 19 août par des joueurs adidas tels que Pedri, Alessia Russo, Myles Lewis Skelly, Rodrigo De Paul, Éder Militão et Aitana Bonmati.