La prochaine barre de son Yamaha True X Surround 90A vous offre une douzaine de bonnes raisons de l’acheter

Vous cherchez une bonne raison d’acheter une nouvelle barre de son ? La dernière-née de Yamaha a tout pour vous plaire.

Si vous cherchez une seule bonne raison d’acheter une nouvelle barre de son cette année, la Yamaha True X Surround 90A a mis le paquet et vous en propose une bonne douzaine…

La plupart des barres de son compatibles Dolby Atmos ne disposent généralement que de quelques haut-parleurs orientés vers le haut (voire aucun), mais Yamaha a opté pour une approche plus large avec sa dernière création. À chaque extrémité de la Yamaha True X Surround 90A se trouvent six haut-parleurs de 28 mm orientés directement vers le plafond afin de faire rebondir le son et de donner l’impression que les bruits viennent d’en haut ; et pour une fois, il ne s’agira pas seulement de vos voisins du dessus, dont l’éléphant domestique semble porter des bottes en plomb. Elle prend en charge Dolby Atmos et DTS:X pour les films, mais Yamaha affirme qu’il s’agit également de la première barre de son capable de décoder l’audio Auro-3D, un format audio spatial alternatif.

Derrière la grille avant se trouvent quatre haut-parleurs médium ovales et trois tweeters, tandis que le caisson de basses sans fil séparé devrait ravir Nellie. Ensuite, les deux haut-parleurs arrière alimentés par batterie, chacun doté d’un haut-parleur large bande de 58 mm et d’un radiateur passif, font également office d’enceintes Bluetooth classiques, idéales pour regarder tous les films de Jason Statham sur Netflix.

La connectivité filaire est disponible en HDMI (y compris eARC), optique et Ethernet, et elle prend en charge le CEC pour un contrôle total avec la télécommande de votre téléviseur. Côté sans fil, elle fonctionne avec l’application MusicCast de Yamaha, qui vous permet de diffuser de la musique depuis Spotify et d’autres plateformes, mais elle intègre également Apple AirPlay.

En fait, à bien y réfléchir, cela fait bien plus que douze raisons, mais nous n’avons jamais été très doués en maths. Vous pouvez vous procurer un Yamaha True X Surround 90A pour 2499 € à compter de septembre 2025.