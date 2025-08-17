Apple Watch : L’une de ses meilleures fonctionnalités santé est de nouveau disponible

La fonction Oxygène sanguin était absente des derniers modèles d’Apple Watch depuis un certain temps, mais Apple a enfin publié une solution.



L’une de nos fonctionnalités santé préférées sur l’Apple Watch (et d’autres montres connectées haut de gamme) est la surveillance de l’oxygène sanguin. C’est un indicateur de santé très utile que l’on surveille au fil du temps. Mais l’année dernière, Apple a dû désactiver cette fonctionnalité sur les derniers modèles d’Apple Watch après les avoir temporairement retirés de la vente en raison d’un litige de brevet.

Finalement, après des mois de ping-pong juridique avec la marque de santé Masimo, Apple a finalement décidé de réactiver la fonction Oxygène sanguin, même si cela a nécessité un tour de passe-passe logiciel. On est ravi de voir cette fonctionnalité revenir, même si cela a nécessité un procès et une solution de contournement plutôt astucieuse.

Si vous possédez une Apple Watch Series 9, Series 10 ou Ultra 2 achetée aux États-Unis et que votre modèle a malheureusement été privé de la fonction Oxygène sanguin, vous avez de la chance. Dès aujourd’hui, une nouvelle mise à jour logicielle gratuite vous donnera accès à une fonction Oxygène sanguin « repensée ». Le géant de la technologie a réussi à se conformer techniquement à la décision tout en conservant les mêmes fonctionnalités de base. Voici comment cela fonctionne désormais : la Watch continue de détecter les données, mais votre iPhone se charge de toutes les opérations de calcul. Cela permet de contourner le litige relatif aux brevets. Au lieu de consulter votre SpO2 à votre poignet, vous devrez désormais ouvrir l’application Santé sur votre iPhone. Vous les trouverez dans la section Respiration de l’application. Ce n’est certes pas aussi élégant, mais c’est mieux que de ne pas avoir cette fonctionnalité du tout. Heureusement, les mesures en arrière-plan sont toujours prises en charge, vous n’avez donc pas besoin de rester immobile à retenir votre respiration pendant que l’application fonctionne.

Il est également important de noter que si vous avez acheté votre Apple Watch hors des États-Unis, rien de tout cela ne vous concerne. Vous disposez toujours de la version originale de la fonction Oxygène sanguin, avec les résultats complets sur l’appareil et sans aucun changement. En revanche, si vous envisagez les modèles Series 10 ou Ultra 2 aux États-Unis, ils méritent probablement d’être réexaminés.

Pour bénéficier de la nouvelle fonctionnalité Oxygène sanguin, vous devrez mettre à jour vos appareils vers iOS 18.6.1 et watchOS 11.6.1. Elle n’est disponible qu’aux États-Unis pour le moment, et uniquement pour les modèles achetés aux États-Unis dont la référence se termine par LW/A. On suppose qu’elle sera également incluse dans la première version d’iOS 26. Si votre montre disposait déjà de cette fonctionnalité, vous ne la perdrez pas ; et si vous êtes hors des États-Unis, vous pouvez continuer à respirer tranquillement.