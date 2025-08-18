La nouvelle Ironman Endurance Pro de Breitling est la nouvelle montre idéale pour les coureurs

La nouvelle Ironman Endurance Pro de Breitling allie performance et élégance luxueuse, ce qui en fait la montre idéale pour les coureurs sérieux…



Si vous pensez qu’une montre de sport sérieuse doit être une Garmin ou une Polar, détrompez-vous. Les derniers modèles Ironman Endurance Pro de Breitling prouvent que montres de luxe et endurance sportive peuvent aller de pair. Elles s’adressent directement aux coureurs qui recherchent précision, résistance et styl

Breitling est le partenaire horloger officiel du triathlon Ironman depuis 2021, soutenant des champions comme Lucy Charles-Barclay et Sam Laidlow. Les nouvelles éditions 2025 sont conçues pour les plus grandes courses du calendrier Ironman, avec des éditions limitées qui les rendent aussi exclusives que performantes.

La première nouveauté est l’Endurance Pro Ironman World Championship 2025 Edition, une édition limitée à seulement 500 exemplaires dans le monde. Il s’agit à la fois de la course masculine à Nice, en France (14 septembre), et de la course féminine à Kailua-Kona, à Hawaï (11 octobre).

Le boîtier de 44 mm est forgé en titane, un matériau 43 % plus léger que l’acier, mais suffisamment robuste pour affronter les terrains les plus difficiles. Un bracelet en caoutchouc bleu siglé Ironman assure une bonne tenue en plein sprint, tandis que le cadran gris arbore un logo de championnat spécial à 6 heures : un aigle et une tortue, symboles d’endurance, inspirés des paysages de Nice et d’Hawaï.

La deuxième montre est l’Endurance Pro Ironman 70.3 Édition Championnat du Monde 2025, célébrant les courses de Marbella, en Espagne (8-9 novembre). Limité à 300 exemplaires, elle remplace le titane par du Breitlight, le matériau exclusif de la marque, plus de trois fois plus léger que le titane, hypoallergénique et résistant aux rayures.





Ces deux montres sont animées par le Calibre 82 de Breitling, un mouvement SuperQuartz thermocompensé certifié COSC, dix fois plus précis que le quartz standard. Elles sont équipées d’un chronographe, d’une boussole solaire, d’un affichage de la date et d’un pulsomètre. Étanches à 100 m, elles sont parées pour la course, que vous rouliez sur la route ou en pleine mer.

Si les fans de montres connectées mettront en avant les fonctions de suivi GPS et de suivi de la santé, Breitling parie que les coureurs aguerris apprécieront une performance différente, mesurée par une fiabilité absolue, une excellence mécanique et des matériaux conçus pour les épreuves extrêmes.

De plus, avec leurs couleurs vives et leur logo Ironman, ces montres ne sont pas seulement des outils d’entraînement : ce sont des médailles à porter.

Ce modèle World Championship est disponible dès maintenant sur le site web de Breitling, dans certaines boutiques et sur les lieux des courses. L’édition Blue World Championship 2025 est proposée au prix de 4100 €. L’édition Aigue-Marine est proposée à 3800 €.