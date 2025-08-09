Connecté partout grâce au 4G Hotspot Portable 150C avec écran de Strong

Strong dévoile son 4G Hotspot Portable 150C avec écran, un routeur mobile compact et intuitif.

Pensé pour offrir une connexion fiable en toute circonstance, ce nouveau modèle combine la vitesse de la 4G LTE avec une interface utilisateur simplifiée grâce à un écran intégré. Idéal pour les déplacements, le télétravail ou les zones sans accès fibre, le 150C permet à ses utilisateurs de rester connectés où qu’ils soient.

Que vous soyez en voyage, en déplacement professionnel ou à la maison dans une zone mal couverte, le 4G Hotspot Portable 150C avec écran vous garantit une connexion Internet instantanée, sans installation complexe. Avec sa compatibilité multi-opérateurs, il suffit d’insérer une carte SIM pour profiter immédiatement du Wi-Fi, sans engagement. Il peut connecter jusqu’à 10 appareils simultanément, permettant de partager la connexion entre collègues, amis ou membres de la famille. Son adaptateur fourni permet d’utiliser tous les types de carte SIM, simplifiant encore son utilisation

Doté d’un écran intégré, ce routeur portable offre une interface claire pour surveiller la consommation de données, la qualité du signal et l’état de la batterie. Grâce à une batterie de 2100 mAh, il offre jusqu’à 8 heures d’autonomie. Il prend en charge les bandes 4G LTE les plus utilisées en Europe et offre des débits allant jusqu’à 150 Mb/s. Son port Ethernet LAN ajoute une flexibilité supplémentaire pour une connexion filaire rapide, et le port USB-C permet de recharger rapidement et simplement la batterie.

Dans un monde de plus en plus connecté, la demande pour des solutions Internet mobiles sûres et efficaces est en constante augmentation. Le 4G Hotspot Portable 150C avec écran répond à ce besoin en combinant mobilité, autonomie et simplicité, sans compromis sur la sécurité. Avec un chiffrement WPA/WPA2, une gestion du code PIN 4G, et un bouton Wi-Fi ON/OFF, la sécurité des données est au cœur de ce produit.