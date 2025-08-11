Dyson s’apprête-t-il à lancer une brosse à dents électrique ?

Une newsletter people en ligne vient-elle de divulguer des informations sur une future brosse à dents électrique Dyson ?

Au milieu de ses plaisanteries habituelles, la célèbre newsletter britannique Popbitch a affirmé cette semaine que « le nouveau produit Dyson qui sera bientôt lancé [est] une brosse à dents ». Certes, les produits Dyson font rarement l’objet de fuites, mais des brevets apparaissent de temps à autre. Nous avons vu les détails du brevet de la Dyson Zone 2023 en 2020 (rapporté par Bloomberg), et le brevet avait été déposé deux ans plus tôt, en 2018. Et nous avons déjà vu des détails de brevet concernant une brosse à dents Dyson avec fil dentaire intégré, rapportés par Gizmodo en 2021. Oui, un fil dentaire intégré.

Mais si le sujet a été peu abordé depuis, il ne serait pas surprenant qu’il ait fallu autant de temps pour le commercialiser. Dyson a une longue tradition d’itérations des centaines, voire des milliers, de fois sur ses nouveaux produits, consacrant ainsi beaucoup de temps à leur perfectionnement.

Nous avons pu le constater de nos propres yeux sur divers prototypes d’autres produits situés au siège social de Dyson à Malmsbury, dans le Wiltshire, au Royaume-Uni. Notamment son projet le plus célèbre et inédit, la voiture électrique Dyson, garée à côté d’un café. Cependant, les produits les plus confidentiels de Dyson sont développés dans un bâtiment en miroir appelé D9, et les personnes extérieures n’y sont absolument pas autorisées. Dans le brevet de brosse à dents électrique déposé en 2021 auprès de l’Office des brevets des États-Unis, le produit présenté était certainement très différent des autres brosses à dents et ne reflétait probablement pas la conception finale d’un produit à venir.

En raison de la technologie utilisée, une ampoule à mi-hauteur du tube rappelait un télescope spatial. Le brevet le décrivait comme un réservoir rechargeable destiné à « stocker un fluide actif » qui serait injecté dans la bouche, vraisemblablement pendant le brossage, pour nettoyer à la manière d’un fil dentaire à eau.

Le brevet suggérait également que la brosse à dents pourrait détecter lorsqu’elle passe sur des espaces interdentaires et donc lorsqu’il serait nécessaire d’utiliser du fil dentaire, ce qui constituerait assurément une amélioration par rapport à une brosse à dents électrique standard.

De plus, un article de l’Evening Standard de 2016 fait référence au même brevet ou à un brevet connexe. Si la brosse à dents électrique Dyson est effectivement lancée plus tard dans l’année, son développement aura probablement duré plus de dix ans.