Chaleur estivale : 5 conseils pour protéger son smartphone

Avec les fortes chaleurs, les smartphones peuvent ralentir, désactiver certaines fonctions ou même s’éteindre. À l’occasion du lancement de la série OnePlus Nord 5, OnePlus partage 5 conseils simples pour éviter la surchauffe et préserver les performances de son téléphone en été. OnePlus revient notamment sur l’impact de la luminosité, des applis en arrière-plan, de la vidéo en plein soleil ou encore des coques pendant la recharge.

Lorsque les températures grimpent en été, il est essentiel de se protéger de la chaleur et cela vaut aussi pour votre téléphone. À l’occasion du lancement de la nouvelle série OnePlus Nord 5, la marque partage 5 conseils pour que votre fidèle compagnon de poche

conserve toute sa réactivité, même sous un soleil de plomb.



Garder son téléphone au frais présente de nombreux avantages. En cas de surchauffe, il peut automatiquement réduire ses performances ou désactiver certaines fonctions comme la vidéo pour éviter tout dommage et peut même s’éteindre automatiquement pour se protéger dans des cas extrêmes.

Inutile d’attendre une surchauffe pour s’inquiéter : une exposition prolongée à la chaleur peut endommager peu à peu les composants internes de votre téléphone, et surtout altérer de façon permanente la capacité de sa batterie.





Conseil n°1 : évitez les zones les plus chaudes

Laisser son téléphone en plein soleil sur une serviette ou dans une voiture semble anodin, mais c’est suffisant pour faire grimper sa température interne très rapidement. Les endroits exposés à la chaleur directe empêchent l’appareil de dissiper correctement

la chaleur qu’il produit en fonctionnement. En prime, à l’ombre, vous y verrez plus clair sur votre écran, ce qui nous amène au conseil suivant…



Conseil n°2 : baissez la luminosité de l’écran

Par temps ensoleillé, on a tendance à pousser la luminosité au maximum. Mais si vous pouvez lire l’écran avec un niveau un peu plus bas, n’hésitez pas à le faire. L’écran est l’un des composants les plus gourmands en énergie, et plus il consomme, plus il chauffe.

Réduire la luminosité permet donc de limiter la montée en température.



Conseil n°3 : fermez les applis inutilisées

Plus votre téléphone fait de choses en arrière-plan, plus il chauffe. Fermer les applications que vous n’utilisez pas permet d’économiser des ressources, et votre appareil peut alors fonctionner sur des cœurs moins puissants, générant moins de chaleur.



Conseil n°4 : évitez de filmer trop longtemps

L’enregistrement vidéo, surtout en haute qualité et à haute fréquence d’images, est une activité particulièrement énergivore. La caméra, l’encodage et l’enregistrement sollicitent fortement votre téléphone. Mieux vaut donc limiter les vidéos quand il fait très

chaud, et si possible, réduire la qualité ou la cadence d’images.



Conseil n°5 : retirez la coque pendant la recharge

La plupart des smartphones modernes utilisent un système de refroidissement passif : ils n’ont pas de ventilateurs et évacuent la chaleur via leur châssis, notamment par l’arrière. Une coque peut retenir cette chaleur, surtout pendant la charge, qui chauffe

déjà la batterie. Pour éviter cela, enlevez la coque et posez le téléphone sur une surface plane et fraîche — évitez les lits, coussins ou couvertures qui retiennent la chaleur.

