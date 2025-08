Seiko Prospex Alpinist « Night Sky », une montre culte à prix sage rien que pour l’Europe

La dernière Alpinist de Seiko incarne l’héritage montagnard robuste dans un superbe design nocturne – et elle est disponible uniquement en Europe.

La Seiko Prospex Alpinist a toujours été une montre culte, mais cette nouvelle édition « Night Sky » exclusive à l’Europe pourrait bien être la plus belle à ce jour.

Limitée à 3 000 exemplaires, elle reprend tout le charme brut de l’original et l’habille d’un coloris nuit sombre, à la fois audacieux et raffiné.

Conçue à l’origine en 1959 pour les Yama-otoko japonais (alpinistes robustes réputés pour leur force et leur résilience), la série Alpinist a été conçue pour être fiable sur terrain accidenté. Et même si la plupart d’entre nous ne parcourons pas quotidiennement les sentiers alpins, cet esprit d’utilité et de durabilité séduit toujours.

La « Night Sky » perpétue cet héritage avec un coloris plus sombre et sobre.

Inspirée de la populaire SPB121, cette édition limitée troque le vert pour un bleu crépuscule profond, avec un cadran à rayures verticales qui reflète subtilement la lumière.

Les aiguilles cathédrale dorées lui confèrent une touche vintage sans pour autant s’en tenir à un style classique, et son double bracelet – un bracelet en cuir bleu souple et un bracelet supplémentaire en nylon bleu marine – vous permet de la porter avec une tenue habillée ou décontractée sans effort.

Au dos, un boîtier d’exposition dévoile le mouvement 6R35, un mouvement manufacture fiable de Seiko. Il offre 70 heures de réserve de marche et promet une précision de -15 à +25 secondes par jour. Certes, il n’est pas certifié COSC, mais il est conçu pour durer, pas pour un chronométrage ultra-précis.

Le boîtier reste agréable à porter et, à 890 € en précommande https://www.seikoboutique.eu/fr/fr/prospex/11350-montre-homme-prospex-land-alpinist-automatique-edition-limitee-matterhorn-spb531j1.html, c’est un prix raisonnable pour une montre mécanique élégante et riche d’un véritable héritage. Si vous aimez les montres alliant forme et fonctionnalité, avec une histoire à raconter, celle-ci est faite pour vous.

Les précommandes sont ouvertes sur le site web de Seiko ; avec « seulement » 3 000 exemplaires disponibles, à saisir avant qu’elle ne disparaisse à jamais.