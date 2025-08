La nouvelle sonnette vidéo Blink est l’un des modèles les plus simples et les plus abordables du marché

La nouvelle sonnette vidéo Blink simplifie les choses avec une vue panoramique, une autonomie de batterie allant jusqu’à deux ans et un prix parmi les plus bas du marché.

Blink vient d’annoncer la deuxième génération de sonnette vidéo Blink (qui succède à l’une des meilleures sonnettes vidéo du marché) et s’inscrit dans le domaine de la sécurité domestique abordable et facile à utiliser.

Son prix est inférieur à 60 €, ce qui en fait potentiellement l’une des solutions les plus économiques pour surveiller votre porte d’entrée sans vous soucier des câbles ni des installations complexes.

La nouvelle sonnette fonctionne avec trois piles AA au lithium et utilise le module de synchronisation Blink Sync Module Core, offrant jusqu’à deux ans d’autonomie. Une fois installée, vous pouvez donc l’oublier….

Son champ de vision amélioré de 150° de la tête aux pieds vous offre une perspective claire et fidèle, vous permettant de tout voir, du visage d’un invité au colis qu’il vient de déposer. La vision nocturne est également intégrée : vous n’aurez plus à plisser les yeux pour voir des taches floues la nuit tombée.

Cette version intègre la détection de personnes, qui utilise la vision artificielle intégrée à l’appareil pour repérer les personnes et filtrer les bruits de pas, comme les animaux de compagnie qui passent ou les bruissements de branches. Un abonnement Blink est nécessaire pour cette fonctionnalité, mais pour ceux qui souhaitent des alertes plus intelligentes, c’est une mise à niveau pratique.

Cette sonnette peut être couplée à des appareils Alexa pour recevoir des alertes en temps réel et une communication bidirectionnelle. Elle est disponible en noir et en blanc. Elle sera expédiée à partir de mi-août et est disponible en précommande dès maintenant pour seulement 54,99 €

Si vous souhaitez agrandir votre installation de sécurité domestique, Blink propose une gamme complète d’équipements abordables. Cela inclut la Blink Outdoor 4 pour la surveillance du jardin et de l’allée, la Blink Mini 2 pour une surveillance en intérieur ou en extérieur, et la Blink Mini Pan-Tilt pour une vue à 360 degrés de la pièce. Toutes ces sonnettes sont très abordables et fonctionnent parfaitement avec l’application Blink.

Sans être tape-à-l’œil, la nouvelle sonnette vidéo Blink offre l’essentiel ; et à ce prix, c’est exactement ce que beaucoup recherchent.