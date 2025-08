Une nouvelle MoonSwatch en édition limitée disponible le 9 août (et elle vaut le détour)

La Mission to Earthphase – Moonshine Gold, nouvelle montre de la collection Bioceramic MoonSwatch, sera disponible exclusivement le 9 août 2025, jour de pleine lune, dans une sélection de boutiques Swatch à travers le monde.

Doté d’un indicateur de phase de terre – la dernière innovation de Swatch, d’un indicateur de phase de lune orné du Moonshine Gold d’Omega et d’illustrations tirées de

l’univers de Snoopy, ce nouveau modèle invite à rêver sans limites, pour aller toujours plus loin. La phase de terre est une complication innovante que Swatch a lancée l’année dernière, qui représente la Terre vue de la Lune. Comme les phases de lune, les phases de terre suivent un cycle de 29,5 jours, mais dans l’ordre inverse. Lors de la pleine lune, c’est la nouvelle Terre qui domine la Lune, et pendant la nouvelle lune, nous apercevons une pleine Terre. Ainsi, la Terre se déplace dans le sens inverse des aiguilles d’une montre sur la phase de terre, à l’opposé de la Lune dans l’indicateur de phase de lune. Une réinterprétation poétique de la fonction rétrograde qu’on trouve sur certaines montres haut de gamme.

Sous l’affichage des phases de terre se trouve une illustration de Snoopy, beagle le plus célèbre de l’aviation, assis sur la Lune avec son fidèle ami et copilote préféré Woodstock. Ils admirent le fascinant spectacle que leur offre la Terre, la plus belle des planètes. L’illustration camoufle aussi une phrase qui n’apparaît qu’à la lumière UV : un clin d’oeil à l’esprit pionnier de la Moonwatch, première montre à être allée sur la Lune.

Cette Mission to Earthphase – Moonshine Gold affichée à 385 € possède un indicateur de phase de lune situé dans le sous-cadran à 2 heures. Cet indicateur s’inspire de la lune de l’esturgeon, la pleine lune qui correspond au lancement de la montre. Il contient deux pleines lunes étincelantes : l’une dans le style inimitable de l’univers de Snoopy et l’autre enveloppée dans un filet, en référence au nom de la pleine lune. Toutes les deux sont recouvertes du Moonshine Gold d’Omega.