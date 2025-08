NBA 2K26 présente les améliorations du gameplay de neuvième génération

Découvrez un gameplay plus fluide, rapide, homogène, optimisé par ProPLAY, dans la première bande-annonce du gameplay NBA 2K26.

2K révèle de nouvelles améliorations et fonctionnalités du gameplay de NBA 2K26, marquant un bond considérable sur PlayStation5 (PS5), Xbox Series X|S, PC via Steam, and Nintendo Switch 2. ProPLAY, la technologie révolutionnaire de 2K qui traduit des séquences réelles de la NBA en un gameplay immersif et animations réalistes, évolue davantage dans NBA 2K26 pour mieux refléter les actions réelles de la NBA. Les joueurs vont également expérimenter plus d’authenticité et de personnalisation, ainsi qu’un recentrage du gameplay basés sur les compétences, avec un rythme de tir amélioré, des nouvelles commandes d’attaque avancées et plus encore. Découvrez Mike Wang, Gameplay Director, et Tyrese Haliburton, meneur des Indiana Pacers, analyser les mises à jour majeures du gameplay dans le premier rapport Courtside NBA 2K26.

Le gameplay, optimisé par ProPLAY, apporte de nouvelles innovations dont :

• Un tout nouveau moteur de mouvement dynamique : grâce au machine learning, ProPLAY offre un tout nouveau moteur de mouvement dans NBA 2K26, rendant les actions plus réalistes et vivantes sur le terrain. La correspondance dynamique des mouvements du bas du corps permet un positionnement exact des pieds et des jambes du joueur et garantit qu’ils s’élancent, se posent et coupent d’une manière réaliste. Le nouveau moteur de mouvement est le plus gros changement sur les déplacements des joueurs depuis NBA 2K21, offrant une expérience nouvelle et authentique.

• Un rythme de tir amélioré : le rythme de tir amélioré dans NBA 2K26 donne aux joueurs un plein contrôle de chaque aspect du tir. Les joueurs qui tirent avantage du mécanisme du rythme de tir vont expérimenter des tirs suspendus plus réactifs, semblables aux mouvements de tir dans la vraie vie. Avec cette innovation, NBA 2K26 offre un environnement davantage basé sur les compétences qui mêle parfaitement bien l’authenticité et la compétition pour une expérience plus enrichissante.

• Attaque authentique : tout comme la NBA moderne, les Big Men pourront tirer profit de nouveaux tirs signatures au poste, comme les shimmy floaters et les up-and-unders. Les joueurs pourront aussi combiner les styles de layup de leurs athlètes préférés dans la ligue, pour créer leur propre collection de layup personnalisée. Pour mettre l’accent sur le gameplay davantage basé sur les compétences à un niveau plus difficile, le timing “Vert” ou “Tir Manqué” sera universel tandis que le timing “Layup” sera activé en permanence.

• Amélioration de la défense : les améliorations de la défense comprennent de nouveaux corps-à-corps et collisions, une Défense Intérieure repensée et un nouveau Feedback de timing au rebond. La technologie axée sur les systèmes, propulsée par ProPLAY, génère des collisions entre joueurs qui sont plus crédibles que les précédentes animations par motion-capture. Ceci, en plus des nouveaux mouvements dynamiques, apporte un air de liberté à la fois aux mouvements des dribbleurs, mais aussi des défenseurs. En attendant, la Défense Intérieure a été repensée pour qu’il soit plus simple de marquer prêt de l’arceau et faire un contact corps-à-corps dans les airs.

• De nouvelles commandes remises à neuf : les nouvelles commandes, améliorées, apportent un gameplay plus intuitif, fluide et libre. La vitesse globale du jeu récompense les joueurs qui prennent des décisions rapidement et qui ont un temps de réaction rapide. Des améliorations et caractéristiques supplémentaires incluent un mécanisme de protection rapide pour que les meneurs de balle puissent se protéger des interceptions, effectuer des no-dip catch-and-shoots, des Eurosteps au ralenti, puissent dédier des commandes pour les passes autour du défenseur, sélectionner aléatoirement des touches lors de tentatives d’alley-oops dans des niveaux de difficulté supérieurs et régler les paramètres d’orientation des écrans.

• IA et coaching : l’IA améliorée permet de s’adapter stratégiquement à chaque mouvement d’un joueur des deux côtés du terrain. Un nouveau module intelligent permet, grâce à l’attaque basée sur l’IA, de chercher activement des occasions de marquer des points en contre-attaque pour générer une attaque différente d’un jeu standard. Une autre amélioration de la défense inclut une logique de double équipe défensive améliorée grâce à une stratégie de défense basée sur l’IA, des guides pratiques élargis, une difficulté accrue par l’IA et une capacité de timing de tirs basé sur l’IA dans Play Now et MyNBA, permettant aux joueurs d’ajuster les compétences des IA au moment des tirs suspendus et layups.

• Learn 2K : NBA 2K26 offre de nouveaux tutoriels intermédiaires qui comblent le fossé entre les tutoriels existants et les exercices pour les techniques de base et avancées, permettant d’en apprendre plus sur les différents types de layups, dunks, pick-and-rolls et bien plus encore.