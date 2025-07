Et croyez-nous, celle de Galactus imaginée par Fossil est pas mal non plus !

Fossil dévoile sa dernière collaboration avec Marvel : une montre en édition spéciale inspirée du film des studios Marvel « Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas ». Lancée à l’occasion de la sortie du film le 25 juillet, cette montre allie narration cinématographique et savoir-faire de Fossil en la matière. Et sincèrement, le résultat est à tomber !

La “Digi-Calc Watch” est une réplique détaillée inspirée de la montre rétrofuturiste portée par les Quatre Fantastiques. elle est dotée d’un affichage à double fuseau horaire, d’un module numérique LCD et d’un mouvement à quartz. Elle s’inspire de l’appareil polyvalent porté par chaque membre des Quatre Fantastiques dans le nouveau film, servant d’outil de communication et de sécurité, développé par le leader des Quatre Fantastiques, Mister Fantastic. Le design reste fidèle à son homologue cinématographique avec un boîtier élégant de couleur argentée, un bracelet noir inspiré des costumes de l’équipe, et le logo des Quatre Fantastiques sur le boîtier et le bracelet.

La collection comprend également la “Galactus Watch” , inspirée du dévoreur de mondes et destructeur de planètes. Le cadran présente une silhouette luminescente de Galactus sur fond de champ d’étoiles cosmique, tandis que le fond du boîtier est orné d’illustrations d’archives des comics. Dotée d’un mouvement à quartz à trois aiguilles, la montre est fabriquée en acier inoxydable brossé violet. Les collectionneurs recevront également un pin’s inspiré du Surfeur d’Argent avec cette montre en édition spéciale.

Chaque montre est livrée dans un emballage personnalisé s’inspirant du décor intergalactique et de l’esthétique futuriste de l’équipe de super-héros. À l’intérieur, les collectionneurs trouveront également un certificat d’authenticité.