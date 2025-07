Un chronographe Porsche Design pour Orlando Bloom

Le Chronographe 1 – Édition Limitée 1975 de Porsche Design ressuscite un classique culte en seulement 350 exemplaires.

Porsche Design célèbre les 50 ans du lancement de son Chronographe I original non traité avec une nouvelle édition limitée qui revisite pour la première fois son look épuré, entièrement en titane.

Le Chronographe 1 – Édition Limitée 1975 arborée par Orlando Bloom reprend le style en métal brossé du modèle de 1975, successeur du désormais emblématique Chronographe I noirci de 1972, tout en le modernisant grâce à une ingénierie et des matériaux modernes. Limité à seulement 350 exemplaires, le nouveau chronographe associe un boîtier et un bracelet en titane léger non revêtu à un cadran noir mat inspiré du tableau de bord de la Porsche 911. Il est doté d’index et de chiffres blancs audacieux, d’une aiguille des secondes stop rouge et d’aiguilles bâtons Super-LumiNova pour une lisibilité optimale dans toutes les conditions.

Un guichet de date bilingue (allemand et anglais) et une échelle tachymétrique sur le rehaut complètent la fonctionnalité de cette montre-outil.

À l’intérieur, elle est animée par le mouvement automatique Flyback Calibre WERK 01.240 de Porsche Design, certifié COSC, offrant une fonction chronographe avec fonction flyback.

Le boîtier de 42,7 mm est microbillé pour une finition mate raffinée, et la boucle déployante en titane offre un réglage précis et arbore l’icône historique de Porsche Design.

Le fond du boîtier est gravé de l’année « 1975 », du numéro d’édition et de la mention « Flyback Automatic », autant de clins d’œil au statut de montre de collection.



Le Chronographe I original de 1975 a marqué un tournant dans l’histoire horlogère de Porsche Design : il a délaissé l’acier noir pour une esthétique plus industrielle et brute.

Elle a inspiré des versions militaires et est devenue un modèle culte auprès des collectionneurs. Cette nouvelle édition modernise cet héritage avec des matériaux légers et des détails raffinés, tout en restant fidèle à la philosophie de conception résolument axée sur le but de Ferdinand Alexander Porsche.



Chaque montre est présentée dans un coffret spécial en édition limitée à 250 exemplaires, orné d’une plaque assortie et de la signature de F. A. Porsche. Une édition numérotée, présentant de légères différences, rejoindra ultérieurement la gamme Porsche Design.