Deux montres de plongée Seiko x Padi vert émeraude à ne pas rater cet été

Seiko célèbre son partenariat avec PADI, la principale organisation de formation à la plongée sous-marine au monde, à travers deux nouvelles éditions spéciales Prospex : la 62MAS et la Samouraï. Ces deux montres d’exception partagent une même vision : rendre hommage à l’univers marin et accompagner les passionnés dans toutes leurs explorations.



Chacune de ces deux créations arbore un cadran vert émeraude, qui évoque le scintillement de la lumière et l’ondulation de la surface de l’eau vue depuis les profondeurs. Ce motif unique capture l’émotion d’une plongée et l’amour de l’océan. La Seiko Prospex 1965 Heritage (1 750 €) est inspirée de la toute première montre de plongée Seiko lancée en 1965, la 62MAS..

Elle est accompagnée d’un bracelet tissé à partir de filets de pêche recyclés, selon la technique japonaise traditionnelle Seichu. Étanche jusqu’à 300 mètres, équipée du calibre 6R55 avec 72 heures de réserve de marche, elle se distingue aussi par une nouvelle boucle déployante ajustable pour un confort optimal.

La Prospex Samouraï (670 €)vincarne l’esprit sportif et technique. Plus compacte, elle conserve les lignes anguleuses et précises du boîtier d’origine, évoquant la rigueur des arts martiaux japonais. Animée par le calibre 4R35 avec 41 heures de réserve de marche, elle offre une étanchéité jusqu’à 200 mètres. Son design robuste et fonctionnel, sa silhouette affinée et son cadran vert émeraude inspiré du monde sous-marin en font un modèle sportif et élégant.