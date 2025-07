On a essayé le Nothing Phone 3 – et il nous a conquis

Vous n’êtes pas obligé d’aimer le Nothing Phone 3, mais il pourrait bien vous séduire, vous aussi.

Distinctif. Perturbant. Différent. Quel que soit le nom qu’on lui donne, Nothing a indéniablement fait parler de lui avec son premier téléphone phare. L’entreprise, adepte de la technologie transparente, a adopté l’asymétrie et abandonné son éclairage glyphe emblématique pour un écran matriciel plus fonctionnel. Le Phone 3 marque également un grand pas en avant vers le haut de gamme pour Nothing, qui jusqu’à présent misait sur l’accessibilité.

Avec des prix à partir de 799 €, le Phone 3 rivalise directement avec les poids lourds de Samsung, Google et Apple. À certains égards, il est à la hauteur, avec ses trois appareils photo à nombre de pixels élevé et l’une des versions d’Android les plus sophistiquées du marché. Mais la définition de « phare » de Nothing pourrait ne pas correspondre à la vôtre, et ce changement radical de design ne plaira certainement pas à tous les goûts.

Alors, Nothing va-t-il audacieusement là où aucune marque de téléphone ne s’est aventurée auparavant ?

Design et fabrication : le mobile de la différence

Les lumières glyphes ont disparu, mais la coque arrière semi-transparente est toujours présente, disponible en noir ou en blanc, au choix. Les lignes sont plus anguleuses et quadrillées cette fois-ci, sauf que seuls deux des trois capteurs arrière sont alignés avec. Le téléobjectif asymétrique est volontairement provocateur et risque fort de rebuter certains acheteurs potentiels. Il est loin d’être aussi visible que l’îlot photo imposant du Nothing Phone 3a Pro.

C’est la coque circulaire à matrice de glyphes qui trône fièrement, avec ses LED blanches qui affichent les notifications des applications lorsque le téléphone est posé écran baissé. Appuyez sur le point tactile intégré à la coque arrière pour faire défiler les comptes à rebours, l’autonomie restante et l’heure, faire office de viseur pixelisé pour selfies (bien qu’il soit impossible de prendre des photos de cette manière) et jouer à quelques mini-jeux.

Un kit de développement logiciel a été mis à la disposition des développeurs lors du lancement du téléphone. On parie donc qu’il ne faudra pas longtemps avant que de nombreux outils et fonctionnalités tiers soient disponibles au téléchargement. L’entreprise prépare également une mise à jour qui vous permettra d’attribuer des portraits miroirs glyphes à vos contacts pour des notifications d’appel spécifiques. Un appui long affichera alors le nom ou le numéro du contact. C’est un ajout amusant, bien plus fonctionnel que les anciens éclairages glyphes, mais on ne pense pas qu’il ait la même personnalité. Asus équipe déjà ses ROG Phones d’un écran matriciel similaire ; il ne s’agit donc pas d’une fonctionnalité véritablement unique, aussi bien implémentée soit-elle.

Le reste du téléphone est plus proche des anciens modèles Nothing, avec un cadre central plat en aluminium recyclé et des vitres avant et arrière plates. C’est quasiment la norme sur les smartphones à ce stade, mais ce panneau arrière au style audacieux permet au Phone 3 d’éviter les accusations de simple copie des designs d’Apple. Le cadre de l’écran est suffisamment fin et, avec une épaisseur de 9 mm, il y a beaucoup d’espace sur les côtés.

Notre plus gros bémol concerne le placement des boutons : les touches de volume de gauche sont alignées avec les touches Marche/Arrêt et Essentiel de droite, ce quioblige à prendre constamment des captures d’écran par erreur lors du déverrouillage. La touche Essentiel ne diffère pas suffisamment du bouton Marche/Arrêt, ce qui a entraîné quelques activations accidentelles.

L’écran est recouvert de Gorilla Glass 7i et le dos est recouvert de verre Victus. Il devrait donc résister aux petites chutes et aux éraflures sans laisser de traces. La résistance à l’eau et à la poussière IP68 est également rassurante, même si elle n’atteint pas le niveau de ses concurrents haut de gamme, dont l’indice IP69 est encore plus robuste. Le téléphone est resté impeccable tout au long de notre semaine de tests.

Écran et son : une vision claire

Rien n’a résisté à l’envie de voir grand avec l’écran du Phone 3, optant pour un écran de 6,67 pouces, relativement facile à tenir dans la main. Certes, il est nettement plus grand que le Galaxy S25 ou le Pixel 9, mais plus compact que le OnePlus 13. Il s’agit d’un écran AMOLED, bien sûr (car aucun flagship qui se respecte n’utilise d’écran LCD de nos jours), et flexible, ce qui est nécessaire pour rendre les bordures extérieures si fines, et non parce qu’il se courbe ou se plie. Sa résolution de 2800 × 1260 est d’une netteté remarquable, offrant des images aux détails précis et des textes nets. Elle ne sollicite pas la puce graphique autant que certains concurrents haut de gamme dotés de plus de pixels. Les couleurs sont riches et éclatantes, sans être trop artificielles grâce au préréglage d’image Alive par défaut. Un réglage Standard permet de réduire le niveau de luminosité si vous préférez des teintes plus sobres.

Le HDR10+ est pris en charge, ce qui permet d’augmenter considérablement la luminosité pour les contenus compatibles ; Nothing affirme que le Phone 3 peut atteindre un pic de 4 500 nits. Le mode haute luminosité (HBM) atteint un maximum plus réaliste de 1 600 nits, ce qui, bien que inférieur à celui des meilleurs smartphones, reste suffisant pour une visibilité en extérieur. Nous n’avons eu aucun mal à voir ce qui était à l’écran, même par temps très ensoleillé.

Comme Nothing a évité la technologie LTPO coûteuse, le taux de rafraîchissement dynamique de l’écran oscille entre 30 et 120 Hz. Pouvoir descendre à 1 Hz pour le contenu statique comme le mode d’affichage permanent aurait réduit la consommation de la batterie, mais comme la matrice de glyphes vous encourage à poser l’écran du téléphone à l’envers, il n’y a pas beaucoup de raisons de l’utiliser. Le changement dynamique est suffisamment rapide pour réagir aux balayages et aux défilements ; il n’était donc pas vraiment nécessaire de le forcer à 120 Hz en permanence. Les haut-parleurs stéréo s’accordent parfaitement avec l’écran, avec un volume largement suffisant grâce au tweeter intégré et au haut-parleur principal orienté vers le bas. Les aigus sont riches, mais pas au point de devenir stridents ou stridents à plein volume.

Photo : une image plus nette

Si le Phone 3a Pro a placé la barre très haut en matière de photographie début 2025, le trio d’appareils photo arrière de 50 MP du Phone 3 doit désormais la relever. La marque n’a pas fait de folies sur la taille du capteur, mais le matériel soutient avantageusement la comparaison avec les alternatives de Google, Samsung et Apple à prix similaire. Vous disposez d’un objectif principal stabilisé optiquement avec une ouverture de f/1,68, associé à un objectif ultra-large offrant un champ de vision généreux de 114 degrés.

Le téléobjectif périscopique, au positionnement discutable, est également doté de la stabilisation optique d’image (OIS) et offre un zoom optique 3x. La mise au point macro permet de se rapprocher jusqu’à 10 cm de votre sujet pour des gros plans nets, et il promet des photos haute résolution 60x grâce à la mise à l’échelle par IA. Cependant, d’après notre expérience, la qualité d’image est bien inférieure à celle de ses concurrents et ne diffère guère de celle du 3a Pro, moins cher. Mieux vaut s’en tenir aux clichés 6x, bien plus compétitifs. Les trois caméras prennent en charge les vidéos 4K/60 ips. Le voyant LED rouge qui s’allume à l’arrière du téléphone lorsque vous appuyez sur le bouton d’enregistrement est un atout supplémentaire.

Le traitement d’image abouti de Nothing nous avait impressionné par le passé, mais il doit désormais rivaliser avec les Galaxy et Pixel haut de gamme. Un pipeline d’appareil photo mis à jour, intégrant 13 images de plus que le Phone 2 pour générer chaque photo HDR, est un excellent début. Il permet d’obtenir des clichés colorés et contrastés sous une large plage de luminosité, avec une plage dynamique importante. L’homogénéité des couleurs est excellente sur les trois objectifs, et la profondeur de champ naturelle est suffisante pour les portraits et les gros plans, même si elle est loin d’égaler celle des téléphones concurrents équipés d’objectifs de 2,5 cm.

De jour, l’appareil photo principal capture une multitude de détails et minimise le bruit, même si le délai d’obturation n’est pas optimal. Photographier des voitures lors d’un événement de sport automobile s’est avéré délicat, surtout avec certains préréglages de l’application. Un peu comme les simulations de films sur un appareil photo numérique Fujifilm, on apprécie particulièrement la possibilité de télécharger de nouveaux looks grâce à un QR code pour imiter un film noir et blanc ou des clichés rétro avec fuite de lumière d’une simple pression sur un bouton. Le mode Action accélère les choses, mais vous êtes limité au préréglage par défaut et exclu de l’objectif ultra grand-angle. Les prises de vue ultra grand-angle sont légèrement en retrait en termes de détails, mais elles ne sont pas très détaillées.

Le téléobjectif tient tout aussi bien la route, avec une grande clarté et des couleurs éclatantes. Le 6x utilise le recadrage du capteur et est légèrement plus sensible à la lumière. Même si la qualité de l’image reste stable la nuit, le bruit augmente nettement avec l’obscurité. Un Pixel 9 fait mieux ici – et Samsung n’est pas loin derrière – mais le Phone 3 offre tout de même une performance très honorable pour son prix.

Les prises de vue en télé-macro sont faciles à réaliser et permettent de se rapprocher agréablement de son sujet ; les clichés restent colorés et sans bruit. Le zoom est-il une avancée majeure par rapport au Phone 3a Pro ? Pas en bonne lumière, non, mais le Phone 3 se compare avantageusement à ses concurrents dans sa gamme de prix.

En basse lumière, c’est là que les appareils photo du Nothing peinent à égaler les meilleurs téléphones à moins de 1 000 €. Les sujets statiques sont tout à fait satisfaisants, avec des couleurs convaincantes, un bruit bien contrôlé et un contraste qui conserve de nombreux détails dans les ombres. Dès qu’on introduit du mouvement, en revanche, le flou se fait plus sentir. Capturer avec précision la foule lors d’un concert en soirée s’est avéré difficile. Le traitement Night Sight de Google conserve ici son avantage. On accepterait plus de bruit si cela permettait des prises de vue plus nettes ; Nothing pourra peut-être améliorer les choses avec une mise à jour logicielle ultérieure. En l’état actuel des choses, il s’agit d’un téléphone photo haut de gamme parfaitement performant, mais qui ne rivalise pas avec l’élite.



.

Expérience logicielle : là où tout se conjugue

Le système d’exploitation monochrome et riche en widgets de Nothing reste l’une de nos versions Android préférées. On y retrouve une cohérence de conception et un niveau de personnalisation inédits, sans la moindre fonctionnalité préinstallée. Les seules nouveautés de la sélection d’applications par défaut de Google sont un enregistreur vocal et une galerie photo, qui reprennent parfaitement l’esthétique noir et blanc.

Essential Space est l’attraction principale, utilisant un mélange d’IA intégrée et basée sur le cloud pour rassembler et organiser toutes vos captures d’écran, notes vocales et liens web en un seul endroit, distinct de votre pellicule. Appuyez sur le bouton dédié pour capturer ce qui est à l’écran ; maintenez-le enfoncé pour enregistrer un mémo vocal ; appuyez deux fois pour accéder au hub. On avoue ne pas avoir trouvé cette fonctionnalité très utile lors de son lancement sur le Phone 3a Pro, mais le nouveau mode d’enregistrement par retournement est un véritable bijou. En plaçant le téléphone face vers le bas et en maintenant la touche Essentiel enfoncée, vous enregistrez une conversation, une onde apparaissant sur la matrice de glyphes. Appuyez sur la touche lorsqu’une conversation intéressante est prononcée et elle est enregistrée ; une autre pression termine l’enregistrement et l’enregistre dans l’espace Essentiel pour être retranscrit et résumé automatiquement.

La nouvelle recherche Essentielle, optimisée par l’IA, gagnerait peut-être à être peaufinée. On apprécie le fait qu’elle puisse remplacer la barre de recherche Google de l’écran d’accueil standard et accéder à votre liste d’applications, votre calendrier, votre carnet d’adresses et vos images de galerie, mais elle ne peut pas encore extraire directement les images de l’espace Essentiel.

Nothing s’est engagé rapidement à utiliser Android 16, annonçant une mise à jour pour le Phone 3 avant la fin de l’année. Cela fait partie de l’engagement de l’entreprise à proposer cinq ans de nouvelles générations d’Android, en plus de sept ans de correctifs de sécurité. Un petit pas derrière Samsung et Google, certes, mais une excellente performance pour ceux qui recherchent un support à long terme.

Performances et autonomie : que demander de plus ?

Le Nothing n’est pas étranger aux controverses autour des chipsets, ayant suscité quelques réactions lors du choix de la puissance MediaTek pour le Phone 2a. Cette fois, la bataille en ligne porte sur la question de savoir si le Snapdragon 8s Gen 4 du Phone 3 mérite son statut de produit phare, d’autant plus que le Poco F7 est désormais équipé du même équipement pour moins de la moitié du prix.

Il est vrai que ses performances brutes placent le Nothing derrière ses concurrents équipés du Snapdragon 8 Elite, que vous optiez pour le modèle d’entrée de gamme avec 12 Go de RAM ou pour la variante plus onéreuse avec 16 Go. Les tests de performance monocœur montrent une marge plus étroite, mais on constate un écart de 15 à 25 % dans les résultats multicœurs. Il en va de même pour le GPU, si l’on se concentre uniquement sur les tests synthétiques. Cela pourrait être un point de friction pour ceux qui recherchent un maximum de puissance pour un investissement minimal, même s’il faut garder à l’esprit que ce dernier surpasse largement le Google Pixel 9 sur tous les plans.

Les performances en conditions réelles sont une autre histoire. On peut honnêtement dire que l’on n’a eu aucun moment pendant les tests où l’on s’est senti en panne de batterie. L’interface Android est réactive instantanément, les applications s’ouvrent rapidement, le multitâche n’a jamais été une corvée, et les jeux mobiles actuels tournent tous avec une fréquence d’images fluide. À moins que vous n’utilisiez votre téléphone pour des montages vidéo 4K réguliers, il n’y a aucune raison de se sentir lésé par le choix du processeur.

Le seul point sur lequel nous avons trouvé le Phone 3 un peu décevant est l’autonomie. La capacité annoncée est modeste : vous obtenez donc une batterie de 5150 mAh. Ou, si vous choisissez la version indienne, 5500 mAh. On ne sait pas pourquoi… La batterie du modèle mondial est certes un peu plus grande que celle du Phone 2, mais elle reste loin de celle de concurrents légèrement plus chers comme le OnePlus 13, avec ses 6 000 mAh.

Nous avons réussi à tenir toute la journée avec une charge complète, mais au coucher, la batterie était presque épuisée et il fallait activer le mode économie d’énergie. Nous utilisions à la fois du streaming vidéo, de la photographie, des réseaux sociaux et des jeux, mais je me contentais principalement du Wi-Fi. Lors d’une journée de voyage avec une connectivité 5G plus importante et un GPS intégré, j’ai dû le brancher en milieu d’après-midi pour être sûr de tenir jusqu’au bout de la nuit.

Nous avons constaté un phénomène similaire avec le Pixel 9 et le Galaxy S25, mais si la longévité est un critère essentiel, le OnePlus 13 peut tenir deux jours par recharge pour un prix légèrement supérieur. Les choses se sont améliorées après quelques jours de test, mais la plupart des journées se terminaient encore autour de 20 %.

La charge filaire de 65 W est plus rapide que tout ce que Google ou Samsung proposent, et permet de passer de 0 à 50 % en moins de vingt minutes. Et si la coque arrière n’intègre plus de bobine de charge, il y en a bel et bien une en dessous ; il gérera des recharges de 15 W à partir d’un pad compatible.

Nothing Phone 3 verdict

C’est incontestablement le téléphone le plus haut de gamme de Nothing à ce jour, mais est-ce suffisant pour faire du Phone 3 un véritable fleuron ? Il ne cherche pas à concurrencer les Ultra et les Pro Max sur le plan matériel : le chipset n’est pas assez performant pour cela. Ou plutôt, il ne convient pas à ceux qui accordent beaucoup d’importance aux fiches techniques. Personnellement, on ne voit pas cela comme un obstacle.

Il offre de nombreuses performances au quotidien, avec un logiciel optimisé et hautement personnalisable. Les appareils photo arrière prennent des photos captivantes et la batterie tient toute la journée. Les alternatives peuvent être plus puissantes, durer encore plus longtemps ou offrir des photos plus puissantes, mais rares sont celles qui les proposent toutes à ce prix. Sans la puissance d’achat de géants comme Samsung, Nothing a soigneusement sélectionné ses composants pour en faire un appareil performant et accessible à tous, sous des glyphes tape-à-l’œil.

Son design controversé ne plaira pas à tout le monde, point final. Mais si vous aimez que votre technologie se démarque, c’est une alternative séduisante et décalée aux grands noms.