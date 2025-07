C’est peut-être la caméra de sécurité 24h/24 et 7j/7 la plus abordable jamais vue

La nouvelle caméra de sécurité intelligente S1 Lite de Baseus est équipée d’un panneau solaire intégré pour une couverture 24h/24 et 7j/7. Le tout à un prix très abordable.

Si équiper sa maison d’une caméra de sécurité intelligente peut vous simplifier la vie, cela pose un problème majeur : la recharge. La plupart des appareils domotiques fonctionnent sur batterie, il faut donc les recharger. Les caméras solaires compensent ce manque, mais nécessitent généralement un équipement supplémentaire. Ce n’est pas le cas de la nouvelle caméra de sécurité Baseus, ce qui en fait l’une des meilleures et des plus abordables caméras de sécurité 24h/24 et 7j/7 que l’on ait vues.

La nouvelle Baseus S1 Lite est équipée d’un panneau solaire intégré, sans doute sa pièce maîtresse. Deux heures et demie d’ensoleillement par jour suffisent apparemment à alimenter la batterie de 5 200 mAh pendant près de six mois. Ce panneau solaire intégré vous permet enfin d’installer une caméra de sécurité au fond de votre jardin sans câbles ni installation d’un panneau séparé. Vous ne perdrez pas un week-end à essayer d’installer une caméra de sécurité « simple » pour découvrir qu’elle nécessite une mise à jour du firmware, douze applications et un sortilège majeur ; Baseus estime que l’installation de la sienne prend cinq minutes.

Quant à la qualité d’image, vous bénéficiez d’une vidéo 2K et d’un champ de vision de 135 degrés. Ce n’est pas la caméra de sécurité la plus performante du marché, mais elle est tout à fait correcte pour son prix. Elle dispose également d’un zoom numérique 8x, ce qui permet de zoomer efficacement sur les images. De plus, vous bénéficiez d’une vision en couleur la nuit grâce à un projecteur qui se déclenche lorsqu’il détecte un mouvement.

On apprécie également le stockage local. Vous pouvez insérer une carte microSD (jusqu’à 512 Go) et vous passer de l’abonnement mensuel pour accéder aux fonctionnalités les plus basiques. Baseus a intégré le cryptage AES+RSA pour sécuriser les images, une garantie de deux ans et des zones de confidentialité personnalisables. De plus, elle est certifiée IP67, ce qui signifie que cette caméra de sécurité résiste à presque toutes les conditions météorologiques.

La S1 Lite est compatible avec Alexa et Google, avec des alertes intelligentes envoyées directement sur votre téléphone lorsqu’elle détecte un mouvement. De plus, l’audio bidirectionnel vous permet de crier après les intrus ou de roucouler après votre chat, où que vous soyez. La caméra de sécurité Baseus S1 Lite 2K est disponible dès maintenant à 89 € sur Amazon.