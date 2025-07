Twelve South AirFly Pro 2, l’arme secrète des voyages en avion

Twelve South, entreprise américaine spécialisée dans la création d’accessoires haut de gamme pour produits Apple, arrive en France et lance l’AirFly Pro 2 – une version améliorée conçue pour connecter des écouteurs sans fil, comme les AirPods, à des appareils dépourvus de Bluetooth, comme ceux que l’on trouve dans un avion. Offrant une meilleure qualité sonore, une connectivité optimisée et jusqu’à 25 heures d’autonomie, ce nouveau modèle apporte plusieurs améliorations par rapport à la version précédente.



La gamme AirFly de Twelve South permet l’appairage fluide d’écouteurs ou de casques sans fil avec des prises audio classiques, que l’on retrouve encore fréquemment sur les systèmes de divertissement en vol, les équipements de salle de sport ou les lecteurs de médias plus anciens. L’AirFly Pro 2 permet ainsi aux utilisateurs de profiter d’un son de haute qualité via leurs casques ou enceintes sans fil, même avec des appareils dépourvus de fonctionnalité Bluetooth.

En plus d’être un compagnon de voyage idéal, l’AirFly Pro 2 est devenu un indispensable pour les adeptes de sport : il permet aux passionnés de fitness de connecter leurs propres écouteurs aux tapis de course, vélos d’appartement et autres équipements, pour des séances plus immersives et des entraînements guidés de meilleure qualité.

Les personnes disposant d’anciens lecteurs multimédias – comme des platines vinyles, des baladeurs à cassettes ou des téléviseurs – peuvent également utiliser l’AirFly Pro 2 pour connecter des écouteurs, enceintes ou barres de son sans fil, redonnant ainsi vie à leurs appareils rétro.

Cette seconde génération conserve le design classique de l’AirFly, apprécié des utilisateurs. Lancé dans un premier temps en blanc, l’AirFly Pro 2 sera également disponible dans d’autres coloris – notamment bleu et noir – plus tard dans l’année.



AirFly Pro 2 est disponible dès maintenant au prix de 69,99 € sur Twelvesouth.eu,

ainsi que dans sa version AirFly Pro Deluxe à 79,99 €. Le produit est également disponible sur Amazon FR et auprès d’Apple.





Le nouvel AirFly Pro 2 enrichit cette expérience en conservant les meilleurs atouts de l’AirFly original, tout en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités innovantes :



● Appairage Bluetooth ultra simple, grâce à des boutons dédiés et des commandes physiques intuitives. Les boutons Pair 1 et Pair 2 permettent de connecter un ou deux casques sans effort (nouveau).

● Connexion possible de un ou deux casques audio pour une écoute partagée – sans adaptateur, sans câbles.

● Compatibilité aptX pour un son haute qualité, avec une clarté et une profondeur exceptionnelles (nouveau).

● Contrôle rapide du volume et bouton muet, pour ajuster le son instantanément (nouveau).

● Autonomie de plus de 25 heures avec une seule charge, accompagnée d’un indicateur lumineux de niveau de batterie (nouveau).

● Fonction adaptateur AUX-IN, pour connecter un téléphone à un véhicule sans partage de données – idéal pour les voitures de location ou de courtoisie.

● Étui de voyage élégant et câble USB-C inclus pour la recharge (nouveau – auparavant réservé aux modèles AirFly Pro Deluxe).