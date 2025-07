Les lunettes Oakley Meta disponibles en précommande

Les lunettes Oakley Meta HSTN en édition limitée, créées pour célébrer 50 ans de design Oakley, sont disponibles en précommande au prix de 549€ , avec leurs finitions dorées et leurs verres PRIZM polarisés 24K.



Récemment annoncées, les nouvelles Oakley Meta HSTN (à prononcer “HOW-stuhn”) sont les premières lunettes connectées de la gamme Oakley Meta, et incarnent la prochaine génération de lunettes à intelligence artificielle.

Elles offrent les fonctionnalités suivantes :

• Capture de ses exploits en vidéo 3K, sans les mains, grâce à la caméra intégrée haute résolution.

• La possibilité de profiter de ses playlists avec des haut-parleurs puissants à conduction ouverte, intégrés dans les branches.

• Une autonomie de 8 heures en utilisation classique, jusqu’à 19 heures en veille et une recharge via l’étui fourni, qui offre jusqu’à 48 heures d’autonomie nomade.

• Garder une longueur d’avance grâce à Meta AI. Par exemple, sur un parcours de golf, il sera possible de s’adresser à Meta AI pour lui demander la vitesse du vent pour ajuster son swing.



Le reste de la collection Oakley Meta arrivera plus tard dans l’été, à partir de 439€, avec six combinaisons de montures/verres, toutes compatibles avec des verres correcteurs :

• Oakley Meta HSTN Desert avec verres PRIZM™ Ruby

• Oakley Meta HSTN Black avec verres PRIZM™ Polar Black

• Oakley Meta HSTN Shiny Brown avec verres PRIZM™ Polar Deep-Water

• Oakley Meta HSTN Black avec verres Transitions Amethyst

• Oakley Meta HSTN Clear avec verres Transitions Grey

• Oakley Meta HSTN Black avec verres Transparents