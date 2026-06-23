Quand Quiksilver rend hommage à Bob Marley

À Copa Bay, aux portes de Kingston, en Jamaïque, la vie suit le rythme syncopé de l’océan. Elishama « Shama » Beckford, surfeur Quiksilver, arrive sur son spot habituel, se laissant porter par l’une des voix les plus puissantes de notre époque. Ici, Bob Marley et le surf sont omniprésents, faisant partie intégrante du même élan qui façonne la vie sur l’île.

Quiksilver et la famille de Bob Marley s’associent pour lancer une collection célébrant la culture qui a donné naissance à la musique reggae et qui continue aujourd’hui encore de nourrir l’expression caribéenne. Inspirée par le style intemporel et l’héritage créatif de Bob Marley, la collection Quiksilver x Bob Marley allie culture, surf et savoirfaire technique. Des survêtements emblématiques du chanteur aux légendaires boardshorts de Quiksilver, chaque pièce reflète l’esprit de ces deux univers. Conçue avant tout pour le surf, cette collection allie l’expertise technique reconnue de Quiksilver à un design inspiré de Marley. Imaginez des shorts de surf en fibres recyclées, des tshirts aux graphismes colorés et des vêtements faciles à enfiler après une session matinale.

La collection puise largement dans l’univers de Marley : la sangle de sa guitare devient un motif emblématique, le lion iconique de sa bague figure dans le logo, et des photographies d’archives inspirent la palette de couleurs des boardshorts, sweats à capuche et tshirts de la gamme. « Nous sommes fiers de nous associer à Quiksilver pour une collection qui célèbre non seulement l’héritage de mon père, mais aussi l’esprit de la Jamaïque qui a tant inspiré sa musique », a déclaré Cedella Marley, PDG du Bob Marley Group of Companies, fille de Marley. « Le surf, tout comme la musique, est une question de liberté, de connexion et d’expression de soi. Cette collection réunit ces valeurs communes d’une manière qui reste fidèle à notre culture et rend hommage à la créativité, à l’individualité et à l’énergie positive qui continuent d’inspirer les gens à travers le monde. »