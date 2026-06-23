Glaces, glaçons et jus de fruits…  Avec Thomson, l’été sera frais !

Machine à glace, extracteur de jus, machine à glaçons : Thomson aide à se rafraîchir cet été avec des appareils de cuisine innovants qui misent sur la simplicité d’utilisation tout en incitant à la créativité culinaire. Et pour conserver au frais tous les aliments dans les meilleures conditions sans s’encombrer, Thomson propose un réfrigérateur combiné et un congélateur coffre qui exploitent au mieux l’espace et limitent l’entretien.

Vendus en exclusivité chez Darty, les appareils de cuisine et l’électroménager Thomson vont agrémenter l’été pour se rafraîchir quand il fait chaud. Fidèles aux principes fondateurs de la marque, ils misent avant tout sur la simplicité d’emploi, la fiabilité et l’innovation utile, avec des fonctions qui correspondent aux besoins réels de la famille et qui facilitent l’usage au quotidien. Pendant l’été, la cuisine Thomson se met au service de la fraîcheur, que ce soit pour créer ses propres glaces, produire des glaçons en nombre ou presser des jus de fruits riches en vitamines. Pour les conserver et les maintenir au frais, tout comme les autres aliments, Thomson propose un réfrigérateur combiné très efficace et silencieux, à compléter par un congélateur coffre innovant. De quoi passer l’été dans les meilleures conditions.



Créateur de desserts glacés maison

Préparer ses propres glaces, sorbets et boissons glacées n’a jamais été aussi simple qu’avec la sorbetière Thomson TH500ICE. Glaçons, fruits, lait, yaourt : versez tous les ingrédients dans le pichet de 0,5 litres, congelez, et la machine s’occupe du reste. Selon vos envies, les 10 programmes automatiques et une puissance de 800W permettent de mixer efficacement pour obtenir une glace légère, un sorbet, un granité, du yaourt glacé, etc. La machine vous accompagne aussi pour la création de desserts glacés plus raffinés en ajoutant en cours de préparation des copeaux de chocolat, des fruits secs ou des éclats de noix. Non seulement cela permet de varier les recettes mais également d’obtenir à tout moment une texture parfaite. Pour que la réalisation des glaces ne soit que du plaisir, la machine Thomson TH500ICE est très simple à nettoyer avec des éléments cruciaux amovibles pour garantir une propreté impeccable à chaque usage. Que ce soit pour réaliser simplement des recettes classiques ou créer des desserts glacés sophistiqués, la machine à glace Thomson, livrée avec trois pots à couvercle, sera toujours le compagnon idéal.

Machine à glace Thomson TH500ICE (139,99 €)

Des glaçons en nombre

Cette machine à glaçons en fabrique 15 kilos en 24 heures, de quoi voir venir, même au plus chaud de l’été et avec de nombreux convives. Selon l’utilisation dans une boisson rafraîchissante ou dans un cocktail raffiné, elle propose deux tailles de glaçons et sa capacité de stockage est de 1,5 kilos. Très simple à utiliser avec un large tableau de commande incliné et un grand hublot pour surveiller la production, la machine à glaçons Thomson THICE15SS est également autonettoyante. Son aspect moderne et sa finition inox permettent de l’intégrer facilement dans toutes les cuisines.

Machine à glaçons THICE15SS (179,99 €)





Du pur jus pressé sans contraintes

On le sait tous, un jus de fruits pressé et frais est bien meilleur que toutes les boissons à base de fruits préparées à l’avance. Mais pour que le pressage ne soit plus une corvée mais un plaisir, Thomson a créé cet extracteur de jus vertical puissant (240 W). Plus besoin de couper les fruits en morceaux, il les presse en entier et délivre le jus dans un récipient de 0,7 litre. Grâce au bec verseur intégré, on peut servir les jus directement dans un pichet ou dans des verres. C’est simple et efficace ! De plus, il s’agit d’un pressage lent pour limiter l’oxydation et ainsi préserver tout l’apport en vitamines et la couleur du jus. Le pressoir en forme de vis sans fin garantit un recueil du jus jusqu’à la dernière goutte et une séparation parfaite de la pulpe qui sort sèche. En cas de blocage d’un morceau, le mécanisme peut s’inverser pour débloquer et reprendre l’extraction. L’extracteur de jus Thomson THEJ2240 a également été conçu pour un nettoyage très simple à l’eau avec une brossette fournie. Il n’y a donc plus aucune raison pour se priver de jus de fruits pressés riches en vitamines et rafraîchissants en été !

Extracteur de jus THEJ2240 (99,99 €)