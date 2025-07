Essai – Renault Rafale E-Tech 300, près de 100 km en tout électrique

Pour son nouveau haut de gamme, Renault a récemment misé sur l’allure dynamique d’un SUV Coupé avec le Rafale, un style très en vogue. D’abord lancée avec une motorisation hybride classique, la voici désormais, en plus, proposée en hybride rechargeable. Nous en avons pris le volant…

C’est quoi ?

C’est un peu l’automobile à la mode du moment : popularisé par le BMW X6 (ou l’AMC Eagle, pour ceux qui ont une culture automobile pointue !), le genre SUV-Coupé est généralement synonyme de ventes solides pour tout constructeur qui ose en intégrer un dans sa gamme. C’est ce qu’a récemment fait Renault, qui place le Rafale en haut de son offre. On rappellera que le nom Rafale a une pertinence historique : il vient de l’aviateur Caudron, racheté par Renault en 1933, et qui produisait le Rafale, dédié aux records de vitesse. On apprécie le clin d’œil : un petit avion Rafale est gravé à l’arrière du toit vitré de cette Renault.

Qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Entre le Rafale hybride de 200 chevaux et le Rafale hybride rechargeable de 300 chevaux, les différences sont minimes, d’autant qu’elles peuvent varier selon la finition choisie. La version 300 chevaux dispose d’ailleurs d’une finition supplémentaire, nommée Atelier Alpine, qui se distingue par de très belles roues de 21 pouces (c’est du 20 maxi sur la 200 ch en Esprit Alpine), et des voies élargies. A l’intérieur, il y a aussi un bouton « EV », pour forcer l’auto à fonctionner uniquement en mode tout électrique.

Et sous le capot ?

Il y a pas mal de modifications entre les versions 200 et 300 chevaux : ainsi, cette dernière n’embarque pas deux mais trois moteurs électriques. Bien entendu, les batteries sont aussi plus grosses : on passe de 2 à 22 kWh, d’où un surpoids global de quasiment 300 kilos. Côté thermique, si le trois cylindres 1.2 est reconduit, sa pression de turbo est augmentée et sa puissance passe de 130 à 150 chevaux (et le couple de 205 à 230 Nm), le reste de la cavalerie étant apporté par les moteurs électriques. De fait, quand l’hybride simple, selon Renault, est capable de passer 80 % du temps sur les batteries, en ville, l’hybride rechargeable peut, en théorie, effectuer 105 kilomètres en mode zéro émission. Cerise sur le gâteau, les performances progressent sensiblement : si la vitesse de pointe reste limitée à 180 km/h, le 0 à 100 km/h ne nécessite plus 8,9 mais 6,4 secondes. Au départ du péage, cela change tout !

Et à conduire, c’est comment ?

C’est clairement bien, car l’intérieur, s’il est extrêmement proche des autres haut de gamme Renault, est à la fois soigné, bien équipé et doté d’un système d’infodivertissement qui fait référence. Sur ce plan, rien ne change vraiment et c’est plutôt une bonne chose. Entre les excellents sièges, la position de conduite impeccable et la bonne sono, le Rafale semble paré pour le voyage. Voyage que l’on commence en silence : le début de notre essai se fera sur des trajets quotidiens, urbains et péri-urbains, où le Rafale démontrera qu’il est capable de parcourir plus de 90 kilomètres sans consommer une seule goutte d’essence. Belle performance, non ? Dommage que le freinage ne soit pas si évident à doser et, que contrairement à certaines de ses rivales (notamment dans le groupe VW), elle ne propose pas de système de recharge rapide (au mieux, elle encaisse 7,4 kW, ce qui demande environ trois heures de recharge)… Ensuite, malgré le surpoids par rapport à la version 200 chevaux, le Rafale e-Tech 300 se montre tout aussi remarquable à mener, d’autant qu’il possède également des suspensions pilotées, et que le châssis a été retravaillé (direction, suspensions) pour compenser l’excédent de poids. L’agrément mécanique n’a rien de vraiment sportif, mais les reprises canon (il faut 4 secondes pour passer de 80 à 120 km/h, contre 5,6 sur la version 200 ch) et le châssis du genre « collé par terre » font que l’on prend du plaisir à mener le Rafale sur route sinueuse. Enfin, une fois les batteries vidées, nous avons constaté une consommation quasiment similaire (6,5 l/100 en moyenne) à celle de la version 200 chevaux (mesurée à 6,4), ce qui montre la pertinence de la technologie hybride, capable de gommer l’excédent de puissance et de poids. Bien vu !

Son point fort ?

Il est stylé, il est bien équipé, performant, sobre, permet de faire quasiment sans kilomètres sans consommer, au quotidien, et il tient remarquablement la route : on avait aimé la version 200 ch, on adore la 300 !

Le verdict de Stuff

Que ce soit dans l’électrique (avec les chouettes Renault 4 et Renault 5 e-tech) ou dans l’hybride, ici rechargeable, Renault maîtrise son sujet. On peut aussi trouver moins bien ailleurs, mais c’est plus cher.

Les chiffres clé

Moteur : 3 cylindres, turbo + 3 moteurs électrique

Puissance : 300 ch à 4500 tr/min

Couple : 230 Nm à 1750 tr/min

Transmission : automatique à crabots, 5 rapports thermique + 2 électrique

Vitesse max : 180 km/h

0 à 100 km/h : 6,4 s

Poids : 1934 kilos

Consommation officielle / de l’essai : 0,7 l/100 / 6,5 l /100

Gamme Rafale à partir de 45000 €, version d’essai 300 ch Atelier Alpine à partir de 59500 €