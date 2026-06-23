La nouvelle Panerai Submersible Navy SEALs PAM01738 est une montre de plongée étanche à 500 m taillée comme un cuirassé

Panerai a offert à sa montre de plongée Navy SEALs la plus robuste une sérieuse mise à niveau de sa luminescence ainsi qu’un système d’arrêt des secondes bien pratique.



Panerai ajoute une nouvelle montre-outil à sa collection : dites bonjour à la Submersible Navy SEALs PAM01738. C’est une montre de plongée en acier de 44 mm de diamètre, et elle est construite pour encaisser de sacrés coups. À l’intérieur se cache le nouveau calibre P.980. C’est un mouvement automatique qui dispose d’une réserve de marche de trois jours. Il intègre également une fonction d’arrêt des secondes (hacking seconds). Lorsque vous tirez sur la couronne, l’aiguille des secondes s’arrête instantanément, ce qui vous permet de synchroniser l’heure avec une précision absolue (un détail très important en situation de combat). Panerai a également soumis ce mouvement à des tests dans six positions différentes pour s’assurer qu’il reste ultra-précis, peu importe la façon dont vous portez la montre.

Au poignet, c’est une montre pensée avant tout pour la lisibilité. Les index et les aiguilles sont 20 % plus larges que sur les modèles précédents, et ils embarquent 45 % de matière luminescente Super-LumiNova X2 en plus. Dans le noir, les index brillent en vert, tandis que l’aiguille des minutes et le petit point à 12 heures sur la lunette s’illuminent en bleu.



On retrouve un compteur de la petite seconde à 9 heures en forme de cible, rehaussé d’une touche de jaune. Ce sont de discrets clins d’œil aux Navy SEALs qui s’intègrent parfaitement sur le cadran anthracite dégradé. Un guichet de date placé à 3 heures vient compléter les fonctionnalités. La lunette associe l’acier à un disque en céramique noire mate ; elle est unidirectionnelle et conçue pour calculer le temps d’immersion. L’étanchéité, quant à elle, est certifiée à 50 bar, soit environ 500 mètres de profondeur. Si vous retournez la montre, vous découvrirez l’insigne officiel des Navy SEALs gravé sur le fond du boîtier.

Le coffret contient deux bracelets : un en caoutchouc noir pour la plongée réelle, et une option en toile grise si vous cherchez un look plus baroudeur sur la terre ferme. C’est toujours appréciable quand les marques incluent plusieurs choix de bracelets dès le départ plutôt que de facturer le second en supplément par la suite. Alessandro Ficarelli, directeur du marketing et du patrimoine chez Panerai, explique que cette montre s’appuie sur l’héritage militaire de la marque tout en l’ancrant fermement dans le présent. Panerai n’a pas chômé ces derniers temps, entre ce modèle et l’édition Afniotech Experience présentée au salon Watches & Wonders de Genève.

La Panerai PAM01738 est proposée au prix de 10400 €. Elle sera disponible dans les boutiques du monde entier à partir de juillet.