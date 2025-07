Notre marque de casque préférée vient de sortir ses premiers écouteurs sport ouverts

Les nouveaux écouteurs ouverts Endurance Zone de JBL sont conçus pour la course à pied, résistants à l’eau et dotés d’une autonomie totale de 32 heures.

JBL est l’une de nos marques de casques préférées, hors AirPods. Le géant de la technologie vient de se lancer dans l’écoute ouverte avec les nouveaux JBL Endurance Zone. Naturellement, ils s’adressent directement aux sportifs qui n’aiment pas se faire renverser en dansant sur leurs morceaux préférés.

L’Endurance Zone est la première véritable incursion de JBL dans le monde des écouteurs sport ouverts. JBL a opté pour un design à crochets d’oreille qui semble tenir en place, que vous rouliez sur le bitume, que vous souleviez un objet lourd à la salle de sport ou que vous vous laissiez entraîner en randonnée. Fabriqués en silicone liquide de haute qualité, les crochets s’adaptent à la forme de votre oreille, vous évitant ainsi de devoir constamment les réajuster en cours de route. L’étui est doté d’une dragonne pour ne pas le perdre au fond de votre sac.

Grâce à la technologie OpenSound de JBL, vous pouvez écouter votre musique et le monde extérieur simultanément. C’est ce genre d’équilibre qui rend les écouteurs ouverts vraiment utiles, et non pas un simple gadget. Ces écouteurs se démarquent par la façon dont JBL a traité le son. Les haut-parleurs sont plus proches de votre conduit auditif pour une meilleure qualité sonore, sans bruit parasite. Et il y a cette fonctionnalité appelée Adaptive Bass Boost, qui devrait vous donner la bonne quantité de punch en fonction du volume auquel vous écoutez votre musique.

Côté durabilité, les écouteurs Endurance Zone sont parfaits pour presque tout. Certifiés IP68, ils s’enlèvent facilement sous la sueur, la pluie ou la poussière. Et lorsqu’ils sont irrémédiablement sales, rincez-les et utilisez la fonction JBL PulseDry de l’application pour éliminer toute trace d’humidité.

Quant à l’autonomie, JBL promet 32 ​​heures au total, dont 8 heures avec les écouteurs et 24 heures supplémentaires dans l’étui. Et si vous oubliez de les recharger, une recharge rapide de 10 minutes devrait vous offrir 3 heures supplémentaires.

Les JBL Endurance Zone seront disponibles directement auprès de JBL courant juillet au prix de 130 €. Ils seront disponibles en cinq coloris : Noir/Gris, Noir/Vert citron, Violet/Raisin, Bleu/Blanc et Blanc/Orange.