Essai – Ford Capri, ça continue !

Capri, c’est fini : un titre trop facile et factuellement faux, puisque à l’instar de la Mustang, de l’Explorer et du Puma, Ford fait revivre des appellations du passé pour soutenir une nouvelle gamme de SUV électriques. Faut-il s’en plaindre ? En tous cas, au volant, ce nouveau Capri est fort séduisant…

C’est quoi ?

Bien entendu, nos lecteurs boomers et ceux qui ont un peu de culture automobile se souviennent de la Ford Capri, joli coupé produit par Ford à 1 886 647 exemplaires entre 1968 et 1986. Une auto stylée, produite dans des versions économiques ou performantes, elle a même eu un petit succès en compétition et quelques variantes sont devenues assez mythiques. En ce qui me concerne, je ne dirais pas non à une Capri 2800 RS… Mais tout ça, c’est fini !

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Fort de son partenariat avec Volkswagen (les deux marques travaillent en commun sur les pick-up, les petits utilitaires et les SUV électriques de taille moyenne), Ford a ainsi dégainé l’Explorer EV, dont on vous a déjà parlé ici, et ce Capri, que l’on peut considérer comme sa variante SUV Coupé. Techniquement, pas de surprise, on retrouve les dessous des Volkswagen ID.4 et ID.5, subtilement recarrossés. Le Capri est d’ailleurs plus carré, musclé, anguleux que son cousin ID.5, et le « montant C », entre la porte arrière et le hayon, rappelle celui du coupé originel, tout comme, vaguement, la signature visuelle. On se retrouve ainsi avec un engin statutaire, bien dessiné et bien proportionné : 4,63 m de long, 1,63 m de haut.

Et sous le capot ?

Que de la motorisation électrique, évidemment : moteur et batteries sont en phase avec l’offre Volkswagen. Ainsi, en version haut de gamme (notre auto d’essai), on trouve deux moteurs pour une puissance cumulée de 340 chevaux, 4 roues motrices et 79 kWh de batteries, pour une autonomie annoncée de 560 kilomètres. En dessous, une version propulsion de 286 ch s’appuie sur 77 kWh de batteries pour proposer 598 kilomètres d’autonomie. En entrée de gamme, une version de 170 ch et 52 kWh (393 km d’autonomie) pour semble un peu juste, côté spécifications, au vu du gabarit et de la vocation de l’auto.

Et au volant, ça donne quoi ?

Ford a réussi à conférer à sa Capri sa propre identité à l’intérieur, même si des éléments (sélecteur de vitesse, bloc compteur) sont repris à VW. Mais on aime le clin d’œil de la petite patte en aluminium à la base du volant, percée de petits trous comme dans les autos sportives des années 70. L’écran d’info-divertissement est également propre à Ford, et sa fonction coulissante est bien pratique. Il ne faut que deux manipulations pour supprimer les horripilantes aides à la conduite voulues par l’Europe. Ensuite, on se concentre sur la conduite et, en bonne auto électrique, c’est zen, assez silencieux (on a quand même des bruits de roulement, de l’intérieur des ailes). Mais sinon, entre les bons sièges, la sono très correcte dans cette version haut de gamme, la tenue de route très sûre à défaut d’être joueuse (ce n’est pas ce que l’on attend d’un SUV électrique) et la belle efficience énergétique constatée sur la route (avec des consommations proches des valeurs officielles, et de fait, une autonomie qui dépasse les 400 kilomètres en conditions réelles), le Capri coche de nombreuses cases même si, en ville, le freinage n’est pas hyper facile à doser et que le mode B, au freinage régénératif plus appuyé, est un peu perfectible.

Son point fort ?

Son style affirmé et son efficience énergétique nous ont bien séduit.

Le verdict de Stuff

Un SUV électrique de plus, certes, au sein d’une offre assez vaste pour le prospect : certes, mais le Capri s’appuie sur un nom mythique, une esthétique affirmée et des prestations de premier plan. Oserez-vous le jaune ?

Les chiffres clé

Moteur : 2 moteurs électrique Cylindrée : – cm3 Puissance : 340 ch Couple : 545 Nm Boîte de vitesse : continue Poids : 2100 kilos Vitesse maxi : 180 km/h 0 à 100 km/h : 5,3 secondes Conso officielle / de l’essai : 16,3 kWh /100 / 16,5 kWh/100 Prix : gamme Ford Capri à partir de 42490 €, version d’essai à partir de 56000 €