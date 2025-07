Voici (déjà) l’avenir du smartphone pliable…

Tecno travaille sur le Phantom Ultimage G Fold, un smartphone pliable en trois doté de deux écrans repliables vers l’intérieur pour une protection optimale.

La nouveauté phare de l’année semble être les téléphones pliables en trois. Jusqu’à présent, on les avait trouvés plus expérimentaux que pratiques. Notre principal problème réside dans leur fragilité. C’est pourquoi le prochain smartphone pliable de Tecno nous intrigue. Techniquement, il n’en est encore qu’à l’état de concept, mais des nouvelles positives concernant son développement nous laissent penser qu’il sortira plus tard cette année.

Ce Phantom Ultimate G Fold pourrait bien être le premier smartphone pliable en trois parties qui ne donne pas peur de le casser dès sa sortie de la boîte. On a d’ailleurs pu le découvrir en avant-première et partager quelques photos.



L’astuce de Tecno réside dans le choix de le replier deux fois vers l’intérieur. Ainsi, l’écran fragile et pliable ne sera pas exposé aux rayures et aux éraflures au moindre coup d’œil. Ce nouveau design G-Style enveloppe l’écran flexible en toute sécurité, tandis qu’un écran de protection assure les tâches quotidiennes. Cet écran de protection a la même taille qu’un écran de smartphone classique

Tecno estime également que ce téléphone pliable évite le problème habituel de la brique dans la poche en réduisant l’ensemble à une taille plus proche de celle d’un téléphone pliable classique. Apparemment, le géant de la technologie a travaillé sur des écrans flexibles plus fins et des charnières miniaturisées pour y parvenir. Nous avons été impressionnés par la finesse du Huawei Mate XT, alors on attend de grandes choses de la part de Tecno.



Tecno affirme que lorsque l’appareil est entièrement déplié, l’écran est plat – vraiment plat. De plus, on peut placer le téléphone sous différents angles sans qu’il ne se ferme brusquement ou ne se balance comme une chaise longue bon marché. On l’imagine bien tenir debout pour regarder quelque chose en mains libres dans le train.

Bien sûr, tout cela reste à voir si le téléphone pliable arrive réellement – ​​car il ne s’agit techniquement que d’un concept. Tecno prévoit de révéler plus de détails mi-juillet, et on pense que l’appareil sera lancé plus tard cette année. Le prix et la disponibilité n’ont pas encore été confirmés, mais attendez-vous à ce qu’il débarque sur le marché à un prix de plusieurs milliers d’euros.