Huawei en mode nomade

Huawei a dévoilé ses nouveaux produits tendances en matière de santé intelligente et de mode avec le lancement des Huawei Watch 5, Huawei Watch Fit 4 et Huawei FreeBuds 6.



Huawei annonce une série de produits innovants et de technologies pionnières sous le thème « Fashion Next », lors de son lancement de produits innovants à Berlin aujourd’hui. En combinant des innovations technologiques de pointe avec une vision unique de la mode et de l’esthétisme, Huawei façonne une vision plus intelligente et plus élégante de l’avenir.



La toute nouvelle HUAWEI WATCH 5 présente des innovations révolutionnaires qui changent les capacités d’interaction intelligente. Avec l’amélioration du système HUAWEI TruSense, la montre connectée intègre une nouvelle technologie X-TAP à multiples capteurs. Cette configuration avancée permet aux utilisateurs d’effectuer un suivi de la santé sans effort grâce à des mesures effectuées du bout des doigts, garantissant ainsi des informations plus précises, plus rapides et plus complètes sur la santé. En outre, le contrôle gestuel a été amélioré pour prendre en charge les gestes « Double Slide » et « Double Tap », offrant aux utilisateurs des options d’interaction intuitives. La HUAWEI WATCH 5 présente des couleurs exclusives, le Violet et l’Or sable, qui reflètent un style résolument sophistiqué.



La HUAWEI WATCH 5 reprend le look épuré emblématique de la série, avec ses bords lisses et son extérieur brillant formant un boîtier de montre élégant et intégré. Le nouveau modèle présente également des couleurs exclusives, Violet et Or sable, et, pour la première fois, se décline en deux tailles, 46 mm et 42 mm, reflétant ainsi un style résolument sophistiqué. Associée au titane de qualité aérospatiale et accompagnée d’un boîtier en acier inoxydable 904L de première qualité, la HUAWEI WATCH 5 intègre également un verre saphir sphérique, dont la dureté n’est surpassée que par celle du diamant, et qui offre une résistance exceptionnelle à la corrosion et à l’usure pour un raffinement durable, associé à une précision artisanale à tous les niveaux. La HUAWEI WATCH 5 redéfinit les wearables, annonçant un nouvel avenir de surveillance de la santé et d’expériences plus intelligentes pour les consommateurs du monde entier.



Outre la HUAWEI WATCH 5, plusieurs autres produits phares ont fait leur apparition, notamment la série HUAWEI WATCH FIT 4 et les HUAWEI FreeBuds 6.

La série HUAWEI FIT 4 introduit des matériaux innovants de première qualité tels que le verre saphir et un corps en aluminium de qualité aéronautique avec un cadre en alliage de titane, ce qui représente un saut dans la qualité de construction, la protection et la durabilité pour une expérience plus résistante à l’usure. Doté d’une structure ultra-mince et confortable, la HUAWEI FIT 4 Pro ne mesure que 9,3 mm d’épaisseur. La série introduit également le suivi des sports nautiques et un nouveau capteur de pression atmosphérique, améliorant la précision de la mesure des données des sports de plein air. La HUAWEI WATCH FIT 4 Pro prend en charge des modes sportifs avancés tels que le trail running professionnel, la plongée jusqu’à 40 mètres de profondeur et le golf de niveau professionnel, le tout amélioré par le système HUAWEI TruSense pour une expérience de gestion du sport et de la santé plus complète et plus intelligente.

La HUAWEI WATCH FIT 4 Pro vous permet de ne pas perdre le rythme, que vous partiez à la découverte de la nature ou que vous fassiez le plein d’énergie pendant votre semaine de travail. Pas d’angoisse de recharge quotidienne – juste une batterie qui tient la distance avec vous. Parfaite pour les voyages, les longues séances d’entraînement ou les escapades spontanées du week-end, cette montre est conçue pour la vie au-delà de la prise de courant.

Les HUAWEI FreeBuds 6 ouvrent un nouveau chapitre dans l’expérience Open-fit Audio, apportant des caractéristiques uniques, des technologies de pointe et un nouveau niveau de son. Les écouteurs ouverts HUAWEI FreeBuds 6 sont équipés d’une unité à deux haut-parleurs, offrant des basses puissantes et percutantes, des aigus doux et une musique haute résolution. Les HUAWEI FreeBuds 6 sont dotés d’un design épuré et ergonomique en forme de « goutte d’eau » pour un équilibre parfait entre confort et style, ainsi que de fonctions innovantes telles que les appels stables et clairs pour une communication sans souci.

Selon le dernier rapport d’IDC[1], Huawei s’est classé au premier rang mondial pour le taux de croissance YOY des livraisons d’appareils portables en 2024 et a conservé la première position en Chine pour la part de marché pendant six années consécutives. Avec le lancement de la nouvelle série de smartwatches, Huawei Wearables continue d’établir des tendances dans les modes de vie soucieux de la santé et de la mode, devenant un symbole emblématique du style personnel et de l’innovation dans l’industrie.