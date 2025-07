Nothing dévoile le Phone (3) et son glyph Matrix

Le Phone (3) propose un design évolué, un Glyph Matrix innovant, un OS unique, un système de caméra polyvalent ouvrant une expérience Nothing différente





“La technologie est devenue ennuyeuse : tous les téléphones se ressemblent, font la même chose”, estime Carl Pei, CEO de Nothing. “C’est pourquoi nous avons pris notre temps. Après deux années consacrées à la recherche et au développement, le Phone (3) est notre réponse : un flagship conçu pour rendre la technologie plus personnelle. Pour stimuler la créativité, refléter une identité, et donner plus de contrôle aux utilisateurs sur la façon dont ils sont connectés et dont ils créent. Chez Nothing, nous ne suivons pas les tendances, nous concevons avec intention, nous concevons avec notre communauté.”



Le Phone (3) intègre un système d’appareil photo de qualité professionnelle conçu pour aider les créateurs à capturer leur monde à tout moment, où qu’ils se trouvent. Rapprochez-vous grâce au zoom optique sans perte. Prenez des photos riches en basse lumière grâce à un capteur principal de 1/1,3″, le meilleur de sa catégorie. Et filmez des vidéos 4K 60fps nettes et stables avec tous les objectifs, grâce à la stabilisation optique complète de l’image. Les préréglages professionnels, développés en collaboration avec des photographes professionnels, vous permettent d’obtenir des styles cinématographiques sans avoir à apprendre.



Le Phone (3) intègre également le Glyph Matrix, un écran micro-LED au dos qui offre une manière plus intelligente et plus expressive de rester connecté. Il vous aide à lever les yeux de votre écran et à moins faire défiler, en n’affichant que ce qui est important, quand c’est important. Et avec Flip to Record, il suffit de tourner votre téléphone face vers le bas pour commencer à transcrire et à résumer des conversations en personne via Essential Space, sans avoir besoin d’écran.



Alimenté par le dernier Snapdragon® 8s Gen 4, le Phone (3) offre un traitement d’image de nouvelle génération, une IA et des performances de jeu plus rapides, et une efficience améliorée par rapport au Phone (2). Sa batterie en silicium-carbone de 5150 mAh vous permet de tenir une journée entière, avec une charge rapide filaire de 65 W et une charge rapide sans fil de 15 W. Un superbe écran AMOLED de 6,67 pouces, des matériaux haut de gamme, et un indice de protection IP68 complètent le tout. Conçu pour être performant et pour durer.







Le Phone (3) allie une géométrie audacieuse à une conception modulaire raffinée. Inspirée de l’architecture moderne, sa nouvelle disposition en trois colonnes lui confère rythme et structure. La forme redessinée de l’angle améliore l’ergonomie, tandis que l’avant présente des bords uniformes de 1,87 mm, 18% plus fins que le Phone (2), encadrant un écran AMOLED plus net et plus immersif. Au cœur du Phone (3) se trouve le tout nouveau Glyph Matrix, conçue pour réduire le temps passé devant l’écran et rationaliser la manière dont les utilisateurs reçoivent les informations clés. Des alertes spécifiques aux applications aux notifications basées sur le contact, en passant par les indicateurs de progrès en temps réel, le Glyph Matrix vous permet de rester informé d’un seul coup d’œil, sans vous laisser entraîner dans un défilement interminable.



Les Glyph Toys, une extension ludique de Glyph Matrix, apportent des outils rapides et des micro-jeux au dos du téléphone. Il s’agit notamment d’un miroir Glyph, d’une horloge numérique, d’un chronomètre, d’un indicateur de batterie et d’une horloge solaire, ainsi que de jeux comme “Le Jeu de la Bouteille”, tous accessibles et contrôlés par le biais d’un bouton dédié à l’arrière du téléphone. Les utilisateurs peuvent attribuer des icônes personnalisées à leurs contacts, affichant des avatars pixelisés à l’arrivée des messages. Deux idées – Magic 8 Ball et Leveler – ont été créées en collaboration avec la communauté Nothing. Un kit de développement logiciel (SDK) public est désormais disponible sur nothing.community pour d’autres créations.



Une nouvelle fonction d’identification de l’appelant sera bientôt mise en place, permettant aux utilisateurs d’appuyer longuement sur le Glyph Button pour afficher le nom ou le numéro du contact pendant les appels.



Le Phone (3) est doté de l’écran le plus lumineux et le plus net à ce jour – un panneau AMOLED flexible de 6,67 pouces avec une résolution nette de 1,5K. Avec une luminosité maximale de 4500 nits (HDR) et 1 600 nits (HMB), il est performant quelle que soit la lumière, tandis que la prise en charge Ultra HDR donne vie aux contenus avec des reflets éclatants et des noirs profonds et encrés.



Un taux de rafraîchissement adaptatif de 30 à 120 Hz et un échantillonnage tactile de 1000 Hz rendent chaque interaction fluide. Et avec la gradation PWM de 2160 Hz, il est confortable pour les yeux, de jour comme de nuit. Le design uniforme des 4 côtés pousse le rapport écran/corps à 92,89 % pour une véritable expérience bord à bord.

Profitez d’une puissance et d’une intelligence inégalées grâce à la plateforme Snapdragon 8s Gen 4 Mobile, conçue à l’aide de la technologie avancée 4nm. Elle est dotée d’une architecture de CPU Qualcomm® Kryo™ aux performances améliorées et d’un GPU Qualcomm Adreno de pointe, offrant des améliorations significatives en matière de multitâche, de traitement d’image, et de gestion graphique par rapport au Phone (2). Les performances ont fait un bond en avant, avec une augmentation de 36 % de la puissance du CPU, une mise à niveau de 88 % du GPU, une augmentation de 60 % du traitement des tâches liées à l’IA et une accélération de 125 % de la reconnaissance d’images par rapport au Phone (2). Du multitâche transparent aux jeux mobiles ultra-fluides, ce processeur permet des expériences rapides, réactives, et sans effort. Enfin, le Phone (3) est doté de la plus grande batterie de Nothing à ce jour : une silicium-carbone haute densité de 5150 mAh qui dure confortablement plus d’une journée entière. Avec une charge filaire rapide de 65 W sur le site, il se recharge complètement en seulement 54 minutes. Le chargement sans fil de 15 W permet de recharger sans effort.



Le Phone (3) sera disponible en noir et en blanc dans deux configurations :

• 12 GB + 256 GB – 849 €

• 16 GB + 512 GB – 949 €