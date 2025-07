OnePlus dévoile son jeu vidéo “Brain Rot Blaster”

OnePlus dévoile aujourd’hui le trailer d’un jeu vidéo créé à l’occasion de la sortie prochaine du OnePlus Nord 5 : Brain Rot Blaster, un jeu qui s’autodétruit après une partie.



Ce jeu s’attaque à un phénomène de plus en plus préoccupant : le “doomscrolling”. En effet, une étude récente menée par OnePlus révèle que les Français passent en moyenne plus de 2 heures par jour à “doomscroller”, soit l’équivalent d’un week-end entier perdu chaque mois ! Ce chiffre atteint même près de 2,7 heures chez les 18-24 ans.



Pour sensibiliser à cette problématique et encourager une utilisation plus consciente des écrans, OnePlus lance “Brain Rot Blaster”, un jeu web d’inspiration rétro qui s’autodétruit après une seule partie pour pousser les joueurs à reprendre le contrôle de leur usage du numérique. Ce jeu, qui sera disponible en juillet 2025, permet aux joueurs d’anéantir des “démons numériques” inspirés des profils toxiques les plus courants en ligne (le Crypto Bro, le Conspi Tête d’Alu, les Messagers du Chaos, etc.), le tout en utilisant le nouveau OnePlus Nord 5.