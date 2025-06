Voici les nouveaux Push 720 Open signés Skullcandy

Ces nouveaux écouteurs True Wireless allient stabilité, confort et durabilité IP67 à un design à oreille ouverte.

Skullcandy lance ses Push 720 Open, ses premiers écouteurs à oreille ouverte conçus pour toutes les activités et tous les environnements. Les Push 720 Open (119,99 €) offrent une coupe universelle avec un design confortable à oreille ouverte permettant à l’utilisateur d’entendre son environnement tout en écoutant de l’audio ou en passant des appels. Avec jusqu’à 30 heures d’autonomie et une pochette de recharge sans fil innovante, les Skullcandy Push 720 Open sont les écouteurs polyvalents par excellence, que ce soit pour les trajets quotidiens, l’exploration d’une nouvelle ville, les courses ou toute autre situation où la conscience de l’environnement est primordiale.



Conçus pour la performance, les Push 720 Open disposent d’un ajustement léger mais sécurisé qui suit vos mouvements. Grâce à une certification IP67 résistante à la sueur et à l’eau, ils garantissent une durabilité sans souci pour toute activité, quelles que soient les conditions météorologiques — un choix idéal pour les utilisateurs actifs nécessitant une écoute attentive de leur environnement.

Les Push 720 Open sont pensés pour un confort optimal tout au long de la journée. Leur design léger en forme de manchon se place à l’extérieur du conduit auditif, évitant ainsi les points de pression et la fatigue auditive. Leur conception soignée intègre des haut-parleurs directionnels de 12 mm pour un son riche et équilibré, sans fuite sonore vers l’extérieur.

Les Push 720 Open sont disponibles dès maintenant sur skullcandy.com et chez certains revendeurs.