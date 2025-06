Les lunettes connectées nouvelle génération de Meta et Oakley, c’est comme une GoPro pour votre visage

Ces lunettes connectées Meta offrent une caméra haute résolution, une meilleure autonomie et les verres signature Oakley par rapport aux versions Ray-Ban.

Les Oakley Meta HSTN sont une nouvelle gamme de lunettes Performance AI qui tentent de fusionner le design sportif d’Oakley avec l’obsession croissante de Meta pour l’IA partout. Le résultat est vraiment convaincant : elles constituent une nette amélioration par rapport aux modèles Ray-Ban sur plusieurs points clés.

Alors, qu’est-ce qui se passe ? Comme avec d’autres lunettes connectées, lorsque vous êtes occupé, au lieu de chercher votre téléphone ou d’attacher une caméra à votre poitrine, vous dites simplement : « Dis Meta, prends une vidéo. » Mais cette fois, vos exploits sont capturés en 3K. Pas tout à fait de la 4K, mais une nette amélioration par rapport à la résolution 1080p des lunettes Meta Ray-Ban.

Si les Ray-Ban Meta sont plutôt destinées au quotidien, cette version Oakley est conçue pour les sportifs. Ou du moins pour ceux d’entre nous qui aiment avoir un look impeccable après une séance de sport. Et contrairement aux Ray-Ban, les Oakley Meta HSTN semblent vraiment capables de résister aux chocs.



L’autonomie promet d’être correcte. Vous bénéficierez de 8 heures d’autonomie par charge, et l’étui offre une excellente autonomie de 48 heures en déplacement. Meta estime même qu’elles vous permettent de recharger 50 % de votre batterie en 20 minutes, ce qui est plus rapide que la plupart des gens qui lacent leurs baskets. Les écouteurs ouverts vous permettent de profiter de votre musique au coeur de la jungle urbaine.

Il y a aussi l’intégration de l’IA Meta, bien sûr, car ce ne serait pas un produit Meta si on ne pouvait pas lui parler. Nous trouvons d’ailleurs que l’IA Meta est l’un des points forts des modèles Ray-Ban actuels. Avec les lunettes Oakley, vous pourrez vous renseigner sur le vent sur le parcours de golf, vérifier les conditions de surf ou simplement discuter. Les Oakley Meta HSTN en édition limitée avec dorures et verres Prizm 24K sont disponibles en précommande dès le 11 juillet au prix de 499 €. Le reste de la gamme est disponible à partir de 399 € et sera disponible plus tard cet été

Er ce dans cinq combinaisons monture/verre, toutes compatibles avec des verres correcteurs :