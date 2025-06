Swatch NO RULES, esprit punk

La collection Swatch NO RULES fait penser à l’univers graphique des Sex Pistols. Les fans de créateurs tels que Vivienne Westwood, Rick Owens ou encore Alexander Wang y retrouveront l’influence punk rock qui a marqué les défilés cette année.

Le mouvement punk n’a jamais suivi de règles, Swatch non plus. Depuis 1983, la marque bouscule les codes et crée l’inattendu. Sur BROKEN RULES (modèle Gent, 90 €), un bracelet noir clouté contraste avec un bleu clair plus doux. Le cadran laisse peu de place au doute : « RULES DO NOT APPLY » (LES RÈGLES NE S’APPLIQUENT PAS).

Avec ses explosions de couleurs jaune et rose, le design électrique de DISTORT MODE (modèle New Gent, 110 €) montre que tout est possible.

BLANK CHECK (modèle New Gent, 110 €= est un patchwork de tartan, graffitis et papier déchiré. Grâce à la technologie SwatchPAY!, payer sans contact devient une affaire de style.

PIERCED EDGE (modèle What If? à 110 €) affiche un style audacieux avec son design noir intense et son cadran carré, qui sont un twist sur l’ordinaire.

Avec son motif damier, ses détails néons et sa roue de calendrier unique, LASH OUT (modèle Big Bold, 145 €) n’est pas du genre à se faire discrète. Le message est clair : « DO WHATEVER THE … YOU WANT ». La collection Swatch NO RULES est à découvrir dès le 3 juillet sur Swatch.com et en boutique partout dans le monde.