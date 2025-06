Beatbot lance la série AquaSense 2 en Europe

Cette nouvelle solution révolutionne l’entretien des piscines grâce à des technologies optimisées par l’IA pour une efficacité et une sécurité de nettoyage inégalées Beatbot, le chef de file mondial des robots nettoyeurs de piscine, annonce la disponibilité de sa série AquaSense 2 en Europe.

Cette gamme révolutionnaire redéfinit l’entretien des piscines grâce à des innovations de pointe conçues pour offrir une performance, une fiabilité et une sécurité exceptionnelles. Depuis 2024 et le lancement de son premier robot nettoyeur de piscine 5-en-1, l’AquaSense Pro, et de son modèle standard, l’AquaSense, Beatbot a rapidement franchi un cap, en s’emparant de 85 % des parts de marché des ventes en ligne. Ce succès souligne le leadership de Beatbot dans le secteur du nettoyage robotisé des piscines, qui révolutionne l’entretien des piscines. Beatbot est heureux de présenter sa nouvelle gamme qui comprend trois modèles avancés, AquaSense 2, AquaSense 2 Pro et AquaSense 2 Ultra, conçus pour répondre aux divers besoins des propriétaires de piscines. Dotée d’une technologie de pointe et d’une durabilité inégalée, la série AquaSense 2 est conçue pour révolutionner le nettoyage des piscines grâce à des fonctionnalités améliorées et à une fiabilité durable. Chaque modèle bénéficie d’une garantie complète de 3 ans, assurant la satisfaction du client et sa tranquillité d’esprit.

Fleuron de la série, l’AquaSense 2 Ultra est doté de la cartographie HybridSense par caméra IA, une technologie inédite dans le secteur qui offre une modélisation précise pour les piscines de toutes formes et de toutes tailles. Ses capacités révolutionnaires de nettoyage 5-en-1 garantissent une entretien complet, avec le nettoyage du fond, des parois, des voies d’eau, des surfaces et même la purification de l’eau grâce à un produit contenant des carapaces de crabes recyclées. Grâce à des tests avancés dans des piscines de différentes configurations, l’AquaSense 2 Ultra garantit des performances supérieures pour offrir aux propriétaires de piscines une expérience de nettoyage inégalée.

La gamme AquaSense 2 est disponible sur le site officiel de Beatbot et Amazon

AquaSense 2 Ultra : 3 850 €

AquaSense 2 Pro : 2 699 €

AquaSense 2 : 1 699 €