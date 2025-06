Garmin Venu X1, une Apple Watch Ultra pour votre smartphone Android

La nouvelle Garmin Venu X1 est le compagnon de poignet idéal, que vous soyez en randonnée ou en train de faire du shopping.

Si vous avez toujours aimé le look d’une montre connectée Apple Watch Ultra, mais que vous ne possédez pas d’iPhone, la Garmin Venu X1 pourrait bien être la solution idéale. Compatible iOS et Android, la Garmin Venu X1 est dotée d’un écran de 2 pouces résistant aux rayures (le plus grand de Garmin) et d’un boîtier en titane de 8 mm (le plus fin de Garmin) étanche jusqu’à environ 50 m.

La résolution 448 × 486 de l’écran est idéale pour afficher des cartes en couleur, que vous vous dirigiez vers le sommet d’une montagne ou simplement vers le Lidl le plus proche. Il vous montrera également des éléments tels que votre fréquence cardiaque en temps réel, votre SpO2 et votre Body Battery, qui est la façon dont Garmin calcule la quantité d’énergie dont vous disposez, afin que vous sachiez si vous êtes prêt à vous lancer dans l’une des 100+ activités qu’il est capable de suivre.

Elle affichera également les notifications de votre téléphone : vous n’aurez donc aucune excuse pour manquer ce SMS vous rappelant d’acheter une contrefaçon de Monster Munch. Grâce à la prise en charge de Garmin Pay, vous pourrez également la régler en caisse.

Cette montre est équipée d’un haut-parleur et d’un micro intégrés, ce qui vous permet de passer des appels si vous avez les mains occupées par vos courses. Elle prend également en charge la commande vocale. Et si la nuit tombe à votre retour, une lampe torche intégrée vous guidera jusqu’à votre porte d’entrée en toute sécurité.

L’autonomie de la batterie dépend des fonctionnalités activées. Elle tient huit jours en mode montre connectée, mais elle tombe à deux jours si l’écran est allumé en permanence. Utilisez le GPS pendant une durée indéterminée et l’autonomie ne dépassera pas sept heures si vous écoutez de la musique.

Toutes les fonctionnalités de la Venu X1 ne sont pas disponibles avec iOS ; Vous ne pouvez pas répondre aux SMS depuis votre poignet ni afficher les messages photo sur l’écran de la montre, mais c’est bien plus que ce qu’une Apple Watch peut faire avec un téléphone Android.

La Garmin Venu X1 est disponible en deux coloris – noir ou mousse avec des bracelets en nylon assortis – et son prix est de 800 €.